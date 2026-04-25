'Tu cara me suena', incombustible, duplica la audiencia de 'De Viernes', que ronda su peor momento del año

La nueva emisión de 'Tu cara me suena' en Antena 3, una gala de altura que ganó Sole Giménez con su cautivadora y emocionante imitación de Édith Piaf, arrasó a toda la competencia en audiencias; sin bajar del listón del 20% de share por tercera semana consecutiva.

La entrega registró exactamente un 20,3% de cuota de pantalla y promedió casi 1,6 millones de telespectadores, firmando así un sólido e incombustible liderazgo en la noche del viernes. Fue el programa no informativo más visto del día y se disparó en el público joven (13-24 años) con un impetuoso 28,1%.

Maravilla de formato @TuCaraMSuena y maravilla de audiencias:



🪩 Sube de nuevo por encima del 20% de share (20.3%) y conquista a 1.589.000 espectadores



🪩 Más de 4.2 millones de espectadores únicos



🪩 LÍDER ABSOLUTO en su franja de emisión#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Gc2fl2OsHy — Dos30' (@Dos30TV) April 25, 2026

Aventajó en 14 puntos a La 1 de RTVE, que sufrió un nuevo y doloroso batacazo con el cine como ya es habitual en el quinto prime time semanal. Sin embargo, la distancia con 'De Viernes' en Telecinco también fue abismal: de casi 10 puntos.

El programa de corazón conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona se vio directamente duplicado en cuota y miles por la tercera gala de 'Tu cara me suena', al igual que sucedió la semana pasada. Con la novedad de que, en esta ocasión, estuvo a punto de caer al unidígito con ese 10,1% de share (799.000 espectadores) que tan solo cosechó.

🪩 Buen 10.1% de share para #DeViernes que ayer se sitúa un +13.3% por encima de la media de T5 en el día



🪩 799.000 espectadores siguieron ayer @deviernestv de inicio a fin alcanzando los 3.7 millones de espectadores únicos en su emisión#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/IXS6BjugDF — Dos30' (@Dos30TV) April 25, 2026

Se trata del peor dato para 'De Viernes' del último trimestre y el tercero más bajo del año por detrás del 9,2% del 23 de enero y del 9,5% del 2 de enero, lo que refleja claramente que el testimonio de Makoke sobre el supuesto lado desconocido de su matrimonio con Kiko Matamoros no interesó a la audiencia.

Por su parte, el Blockbuster de Cuatro, con la cinta 'Sisu', anotó un 6,8% de cuota y más de 700 mil seguidores, imponiéndose así -un viernes más- a 'Equipo de Investigación', que se conformó con un pobre 4,3% en La Sexta.