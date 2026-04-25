Audiencias

'Tu cara me suena', incombustible, duplica la audiencia de 'De Viernes', que ronda su peor momento del año

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

'Tu cara me suena' machacó a 'De Viernes' en su tercera semana de competición. El talent show de Antena 3, el formato de entretenimiento más potente de la televisión actual, dejó al programa de corazón de Telecinco al borde del unidígito con el testimonio de Makoke

Sole Giménez, ganadora de la gala 3 de 'Tu cara me suena' y Santi Acosta, presentador de 'De Viernes'
Sole Giménez, ganadora de la gala 3 de 'Tu cara me suena' y Santi Acosta, presentador de 'De Viernes' | Montaje El Televisero

La nueva emisión de 'Tu cara me suena' en Antena 3, una gala de altura que ganó Sole Giménez con su cautivadora y emocionante imitación de Édith Piaf, arrasó a toda la competencia en audiencias; sin bajar del listón del 20% de share por tercera semana consecutiva

La entrega registró exactamente un 20,3% de cuota de pantalla y promedió casi 1,6 millones de telespectadores, firmando así un sólido e incombustible liderazgo en la noche del viernes. Fue el programa no informativo más visto del día y se disparó en el público joven (13-24 años) con un impetuoso 28,1%.

Aventajó en 14 puntos a La 1 de RTVE, que sufrió un nuevo y doloroso batacazo con el cine como ya es habitual en el quinto prime time semanal. Sin embargo, la distancia con 'De Viernes' en Telecinco también fue abismal: de casi 10 puntos

El programa de corazón conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona se vio directamente duplicado en cuota y miles por la tercera gala de 'Tu cara me suena', al igual que sucedió la semana pasada. Con la novedad de que, en esta ocasión, estuvo a punto de caer al unidígito con ese 10,1% de share (799.000 espectadores) que tan solo cosechó.

Se trata del peor dato para 'De Viernes' del último trimestre y el tercero más bajo del año por detrás del 9,2% del 23 de enero y del 9,5% del 2 de enero, lo que refleja claramente que el testimonio de Makoke sobre el supuesto lado desconocido de su matrimonio con Kiko Matamoros no interesó a la audiencia.

Por su parte, el Blockbuster de Cuatro, con la cinta 'Sisu', anotó un 6,8% de cuota y más de 700 mil seguidores, imponiéndose así -un viernes más- a 'Equipo de Investigación', que se conformó con un pobre 4,3% en La Sexta.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

Archivado en

· ·

Más Información

J Kbello, Sole Giménez y Cristina Castaño en la gala 3 de 'Tu cara me suena 13'

'Tu cara me suena' firma una gala 3 de altura que da la victoria a una actuación histórica en Antena 3

José Sánchez
Sole Giménez en 'Tu cara me suena 13'

Atronadora ovación a Sole Giménez por su imitación de Édith Piaf en 'Tu cara me suena' que hace llorar a Lolita

José Sánchez

Últimas noticias