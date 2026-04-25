'Tu cara me suena' firma una gala 3 de altura que da la victoria a una actuación histórica en Antena 3

'Tu cara me suena 13' vivió este viernes 24 de abril una tercera gala en la que, entre una sucesión frenética de grandes números y puestas en escena cuidadas al detalle, comenzó a discernirse con mayor claridad cuáles son los grandes talentos de la presente edición. Mientras que Cristina Castaño se robó el corazón del jurado con su cuidada versión de Víctor Manuel y Ana Belén, el público consoló en sus votaciones a otros concursantes que pasaron más desapercibidos esta semana como María Parrado.

Tras dos semanas oculta en el fondo del ranking, Sole Giménez resurgió de sus cenizas este viernes con un poderoso número como Édith Piaf, que le valió para hacerse con el primer puesto. El segundo premio fue a parar a J Kbello, que consiguió mantenerse en lo más alto del ranking con su animada interpretación de Locomía, mientras que el bronce se lo llevó por segunda semana consecutiva Paula Koops, que sorprendió como The Cranberries.

Aníbal Gómez revoluciona 'Tu cara me suena' como Barry Brava y Cristina Castaño hace magia como Víctor Manuel y Ana Belén

Aníbal Gómez imita a Varry Brava

Aníbal Gómez fue el primero en pasar por el escenario este viernes, siendo el encargado de dar el pistoletazo de salida a una gala llena de números memorables con una simpática caricatura de la propuesta que Barry Brava presentó al Benidorm Fest en 2022. Metido de lleno en el personaje con su estrafalario atuendo, pero sin caer en parodia más que lo necesario, el humorista volvió a dejar claro su firme compromiso de intentar dar el 100% en el programa sin buscar la risa fácil.

"Ya te ponen el primero, esto es una maravilla. Yo contigo pensé, lo veo muy claro, le pondremos siempre los cuatro. ¿Sabes lo que pasa Aníbal? Que es imposible ponerte un cuatro y eso me gusta, porque a nosotros nos pone hot", aseguró Àngel Llàcer aplaudiendo el desempeño del humorista, que se balanceó entre luces de discoteca e instrumentos voladores al ritmo de 'Rafaella' para dar paso a una puesta en escena mucho más minimalista.

Fue entonces cuando 'Tu cara me suena 13' obró su magia habitual para conseguir lo que parecía imposible: que Cristina Castaño multiplicase su talento sobre el escenario imitando a dos artistas a la vez: Ana Belén y Víctor Manuel. Con una puesta en escena más sencilla que la del humorista, la actriz no necesitó más que los efectos especiales de Antena 3, su admirable desempeño vocal y una suave iluminación para hacer magia al ritmo de 'La puerta de Alcalá'.

Una vez finalizó el mítico tema, que puso en pie a todo el público, Lolita no tuvo más remedio que rendirse ante la actriz por el admirable reto que había asumido esta semana. "Lo has hecho muy pero que muy bien, Ana tiene una voz muy personal, lógicamente la metamorfosis de meterte en la piel de Víctor Manuel, con ese acento... Te ha salido más regular. Pero tengo que agradecerte que lo hayas hecho tan maravillosamente, tienes una cifra de dos dígitos seguro", aseguró.

Leonor Lavado divierte con su pompón mientras Martín Savi se deja el alma como Íñigo Quintero

Leonor Lavado se divierte con su versión de María Figueroa

Pero si un número de la tercera gala de 'Tu cara me suena 13' captó la atención de los espectadores en casa, ese fue sin duda el regreso a la infancia capitaneado por Leonor Lavado como María Figueroa. Luciendo los famosos pompones de la estrella infantil y convirtiendo el escenario en el patio del recreo, la concursante no tuvo reparo en utilizar el humor como su principal arma de la noche para encarar la interpretación de 'Me llamo María', el archiconocido tema que tantos niños corearon durante los inicios de los 2000.

"Es que es tan mona que poco se le puede decir, aunque el tono no ha estado muy bien... Nos hemos zambullido en el mundo infantil y nos lo hemos pasado súper bien. Me ha encantado descubrir que hay mucha variedad de nombres, porque la letra es complicada", señaló Chenoa, reconociendo también el importante papel que la cómica desempeña cada semana aportando el punto de humor a la gala y facilitando el trabajo a los miembros del jurado.

A continuación, tras una semana de 'training VIP' que se tradujo al resultado final sobre el escenario, Martín Savi se sentó al piano para meterse en la piel de un conseguidísimo Íñigo Quintero, que desde la mesa del jurado observó con todo lujo de detalle como el argentino vivía cada nota de 'Si no estás'. Visiblemente emocionado, tras poner al público en pie con el tema, que fue un fenómeno global en 2023, el joven disfrutó del baño de aplausos del jurado.

"Te he visto empoderado haciendo lo que tú sabes hacer, que es ponerte ahí, hacer música. Te he visto muy artista hoy, te lo digo de verdad y te lo agradezco, porque hay un respeto en lo que has hecho que cuando alguien respeta lo que está haciendo, en este caso una imitación, ese respeto es como una niebla que nos va invadiendo a todos", subrayó Àngel Llàcer entre aplausos trasladando el sobresaliente del resto de sus compañeros.

Paula Koops pisa fuerte como The Cranberries y J Kbello hace saltar la alarma de incendios al ritmo de Locomía

J KBello lo da todo como Locomía

Quién también consiguió pasar esta tercera gala de 'Tu cara me suena' con nota fue Paula Koops, que tras rendirse a los encantos de Sabrina Carpenter en la primera gala y rozar la victoria como Jeanette, volvió a lo más alto del ranking este viernes con su impecable número como The Cranberries. Contoneándose por el escenario entre mariposas, la artista madrileña deslumbró al jurado con su impecable técnica vocal que tanto logró asemejarse a la de la vocalista del grupo en 'Just my imagination'.

Florentino Fernández fue el primero en destacar el indiscutible trabajo que la joven pone cada semana a la hora de aprenderse todos los manierismos de los artistas. "Enhorabuena porque es que captas muy bien la esencia de las cosas y enseguida te solapas. Eres muy auténtica, Paula de repente ha desaparecido y estábamos viendo...", aplaudió el cómico asombrado. "Esta canción es muy alegre pero yo creo que ella le da el punto melancólico, es un final llorado muy mínimo, pero yo me he puesto los cascos y estabas sembrada con eso", destacó Chenoa.

Y cuando 'Tu cara me suena 13' ya había cruzado el ecuador de su tercera gala, J Kbello irrumpió en el escenario derrochando 'sex appeal' para firmar uno de los números más frenéticos, divertidos y memorables de la presente edición. Al gaditano no le costó meterse en la piel de Locomía y clavar sus movimientos al ritmo de 'Loco Vox', un título de canción que motivó un inevitable dardo de Manel Fuentes a la formación de ultraderecha tras la actuación.

"Ahora mismo a Santiago Abascal le ha subido la tensión de ver que esto era 'Loco Vox", señaló entre risas el presentador mientras el cantante y bailarín recuperaba el aliento tras una exigente rutina de baile que le catapultó a la hora de las valoraciones. "Ha sido un número hipnótico, no podíamos parar de mirar. No sé que era, si el movimiento sensual... Es verdad que ha sido guay, hombres que se muevan así hay pocos", sentenció Chenoa entre aplausos.

Jesulín de Ubrique protagoniza su primer pinchazo y María Parrado descarrila como J Balvin

Jesulín de Ubrique pincha como Perales

A continuación, para inaugurar la recta final de la noche, Jesulín de Ubrique volvió a viajar en el tiempo esta semana para transformarse en José Luis Perales, descansando de las rastas y el rock que había afrontado durante las anteriores semanas. Con un fondo de lo más náutico y mostrando su faceta más sobria hasta la fecha, el de Cádiz se esforzó por estar al nivel de 'Un velero llamado libertad', pero este viernes su esfuerzo y su pasión no fueron suficientes a la hora de las valoraciones.

"Lo positivo que podemos sacar es que te has quitado el acento, lo has lanzado bien, te has equivocado en algunos momentos... Vuelvo otra vez a lo del micro, no sé que te pasa con la cabeza", señaló Florentino Fernández dejando caer que esta semana se había producido un pinchazo en su trayectoria en el concurso. "No tienes que mejorar porque lo estás haciendo muy bien, las dos primeras galas han sido muy buenas, hoy te ha salido peor...", aclaró Lolita sin rodeos.

Y si bien María Parrado asumió el reto de J Balvin y María Becerra tomando el camino más difícil para transformarse en el cantante de reggaeton, su primer cambio de género en el programa no obtuvo los resultados que ella esperaba. Quién sí consiguió salvar el número a ojos del jurado fue Conchita, que aportó el magnetismo necesario para dar color a la puesta en escena genérica de música urbana de 'Qué más pues?' que la benjamina de la edición no consiguió capitanear.

"Aunque tuviera efecto la voz, fíjate que es una canción complicada. María por supuesto gran compañera de Conchita pero en este caso, la verdad es que yo he visto un tono abajo muy bien fraseado. Has estado a la altura, o sea que enhorabuena", señaló Chenoa dejando entrever que la invitada había eclipsado la interpretación de la concursante. Unas palabras que más tarde se tradujeron en el desplome de la joven al fondo del ranking por primera vez.

Sole Giménez hace historia en 'Tu cara me suena' como Édith Piaf y consigue su primera victoria pasada por lágrimas

Sole Giménez emociona como Edith Piaf

Sin embargo, la gran sorpresa de la noche, y probablemente de la presente edición de 'Tu cara me suena', fue descubrir el poder que Sole Giménez puede transmitir únicamente con su voz sobre el escenario, bordando con matrícula de honor el exigente reto de encarnar a Édith Piaf en su mítico 'Non, je ne regrette rien'. A ratos en blanco y negro, otros a color... El escenario daba vueltas, pero ella se mantuvo en el centro explotando en una desgarradora interpretación tras la cual no tuvo más remedio que arrancarse a llorar.

"Yo estoy emocionadísimo, no solo por lo que significa esta canción para mí en este programa, porque es como recordar cuando comenzó toda esta aventura hace tantos años", comenzó explicando Àngel Llàcer visiblemente afectado. "No sabíamos donde nos iba a llevar esta aventura, nos ha llevado 15 años después a hacer esta edición y tener a gente como tú tan maravillosa en este escenario haciendo lo que has hecho esta noche, que yo te digo que esto es historia de 'Tu cara me suena", sentenció entre aplausos el catalán.

De igual forma, sin poder contener las lágrimas, Lolita también se rindió ante la magistral actuación de la concursante. "A mí me has sorprendido muchísimo, te conozco de hace muchos años, te he visto en conciertos, hemos estado de fiesta... Pero nunca te había visto sentir una canción como hoy. Me emociono porque todo lo que dice esta canción es verdad, muchas veces nos arrepentimos tarde", explicó la miembro del jurado completamente impactada.

"Pero lo que realmente me ha sorprendido eres tú, el corazón que le has puesto, el sentimiento... La voz que has sacado. Esta mujer era muy pequeña, pero era tan grande. Una mujer muy sufrida que en el escenario era grande y tenía algo muy grande por dentro: el alma, la entraña, el ser artista", añadió el rostro de 'Tu cara me suena'.

"Te quiero dar mi enhorabuena, estoy emocionada, porque sé lo que se siente cuando se canta una canción tan desgarradora como esa y sobre todo porque nunca te había visto así y me ha sorprendido muchísimo", sentenció Lolita poco antes de desvelar la lluvia de doces casi unánime del jurado que le dio la victoria, a excepción de Llàcer que le otorgó un 11 y el rotundo 12 del jurado que recibió antes de aceptar su primer triunfo de la edición.

Votos del jurado:

Sole Giménez: 47 (12)

Cristina Castaño: 41 (11)

Martín Savi: 39 (10)

Paula Koops: 36 (9)

J Kbello: 33 (8)

María Parrado: 30 (7)

Aníbal Gómez: 26 (6)

Jesulín de Ubrique: 19 (5)

Leonor Lavado: 17 (4)

Votos del público:

Sole Giménez: 12

J Kbello: 11

Paula Koops: 10

María Parrado: 9

Martín Savi: 8

Cristina Castaño: 7

Aníbal Gómez: 6

Leonor Lavado: 5

Jesulín de Ubrique: 4

Votos del jurado+público: