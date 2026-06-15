Quiénes son los 6 invitados que van a 'El Hormiguero' hoy, y toda esta semana del 15 al 18 de junio, en Antena 3

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 8 al jueves 11 de junio a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió una vez más a Nancys Rubias, entrevistó a Teresa Riott y Jon Kortajarena, se reencontró con Malú para descubrir su nueva música y contó con la visita de María del Monte para cerrar la semana por todo lo alto, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Pablo Chiapella y JJ Vaquero, que regresarán al espacio de Antena 3 para presentar su nueva serie 'Olivia'. El martes queda reservado para Zendaya y Tom Holland, que visitarán por primera vez a Pablo Motos para presentar la nueva película 'Spider-Man Brand New Day'.

El miércoles llega el turno de Alberto Núñez Feijóo, que regresará al programa de las hormigas para abordar toda la actualidad política. Y el jueves, Niña Pastori será la encargada de despedir la semana por todo lo alto presentando su nuevo trabajo discográfico 'Color Fania'.

Lunes 15 - Pablo Chiapella y JJ Vaquero

El lunes, Pablo Chiapella y JJ Vaquero darán el pistoletazo de salida a la semana de entrevistas en 'El Hormiguero' para desvelar todos los detalles de 'Olivia', la nueva serie que protagonizan y que llegará a Disney+ el próximo 1 de julio. La ficción explora la vida del hombre más famoso de la televisión, que vive un giro inesperado en su vida.

Martes 16 - Zendaya y Tom Holland

El martes, el dúo de actores y pareja en la vida real formado por Tom Holland y Zendaya aterrizará por primera vez en el espacio de Pablo Motos para desvelar todos los detalles de la nueva entrega del universo 'Spider-Man'. Así, la protagonista de 'Euphoria' y el británico firmarán la carta de presentación de 'Brand New day' en nuestro país, su nueva película que llegará a los cines el próximo 29 de julio.

Miércoles 17 - Alberto Núñez Feijóo

El miércoles queda reservado para Alberto Núñez Feijóo, que regresará a 'El Hormiguero' para abordar toda la actualidad política junto a Pablo Motos como líder de la oposición.

Jueves 18 - Niña Pastori

El jueves, Niña Pastori será la encargada de despedir la semana por todo lo alto presentando su nuevo álbum de estudio 'Color Fania', un proyecto muy especial con el conmemora sus 30 años en el mundo de la música. Además, se sincerará sobre su experiencia cantando ante el Papa León XIV durante su visita a España.