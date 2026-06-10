'El Hormiguero' se prepara para recibir como invitados a dos estrellas internacionales la próxima semana

'El Hormiguero' está a punto de poner fin a su 20ª temporada, y lo hará por todo lo alto. Según anunció Pablo Motos en la entrega de este martes, 10 de junio, la próxima semana recibirá en el plató de Antena 3 a dos de las estrellas internacionales del momento, consiguiendo cerrar así una de las entrevistas más cotizadas de la actualidad.

"No hay nadie más famoso en el mundo", han comentado Trancas y Barrancas, antes de que el presentador desvelase de quién se trataba. Serán Zendaya y Tom Holland, los protagonistas de 'Spider-Man' quienes visitarán 'El Hormiguero' la semana que viene. A buen seguro, la entrevista será todo un éxito, y es que los actores arrastran legiones de fans en todo el mundo, por lo que el formato de Atresmedia ha vuelto a demostrar de lo que es capaz, trayendo a las estrellas más importantes de Hollywood.

La pareja está de plena actualidad, y no solamente por su trabajo. Aunque no hay confirmación oficial, hay rumores que apuntan a que se habrían casado recientemente. Todo después de que se dejaran ver el pasado mes de marzo paseando de la mano por la calle, mientras ella lucía una alianza que hizo saltar todas las alarmas. ¿Confirmarán la feliz noticia a Pablo Motos?

¡La semana que viene vuelve Hollywood! Estarán aquí los protagonistas de Spiderman: Tom Holland y @Zendaya #TeresaJonEH pic.twitter.com/f0C0nCeljQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 9, 2026

Pablo Motos entrevistará a Zendaya y Tom Holland en 'El Hormiguero'

De lo que sí que hablarán largo y tendido en 'El Hormiguero' será de su película, 'Spider-Man: Brand New Day', que llegará a los cines el próximo 29 de julio y será la más larga de todos los filmes sobre el superhéroe, con una duración de 150 minutos, es decir, dos horas y media. Un hito que la convierte en una de las más largas dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. De las 37 películas estrenadas hasta la fecha, solo cuatro han superado el umbral de los 150 minutos de duración.

El elenco de 'Spider-Man: Brand New Day' lo completan, además de Tom Holland y Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando, Marvin Jones III, Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colón-Zayas y Keith David. Mientras que el guion fue elaborado por Chris McKenna y Erik Sommers, la producción fue llevada a cabo por Columbia Pictures, Marvel Studios y Pascal Pictures.

Con la visita de los actores internacionales, Pablo Motos buscará revitalizar su audiencia de cara al final de la temporada. Por el momento, y hasta que se confirme el día en el que recibirá la esperada visita, este miércoles 10 de junio, el presentador entrevistará a Malú. Mientras que mañana jueves será María del Monte la que acuda a divertirse a 'El Hormiguero'.