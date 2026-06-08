Quiénes son los 5 invitados que van a 'El Hormiguero' hoy, y toda esta semana del 8 al 11 de junio, en Antena 3

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 8 al jueves 11 de junio a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió una vez más a Marta Sánchez, se reencontró con Rossy de Palma, entrevistó por primera vez al candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme y despidió la semana con Raphael, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Nancys Rubias, que regresan al espacio de Antena 3 para presentar su nueva gira de conciertos. El martes queda reservado para Teresa Riott y Jon Kortajarena, que visitarán a Pablo Motos para desvelar todos los detalles de la tercera temporada de 'El Inmortal' en Movistar Plus+.

El miércoles llega el turno de Malú, que volverá al programa de las hormigas para presentar 'Quince', su nuevo álbum de estudio ya disponible. El jueves, María del Monte será la encargada de cerrar la semana por todo lo alto con su nuevo single 'Agüita de manantial'.

Lunes 8 - Nancys Rubias

El lunes, el grupo liderado por Mario Vaquerizo aterrizará en 'El Hormiguero' para desvelar todos los detalles de su nueva gira de conciertos. Las Nancys Rubias se sincerarán además sobre los planes para su nuevo álbum de estudio, que grabarán este año compaginando las fechas de sus conciertos.

Martes 9 - Teresa Riott y Jon Kortajarena

El martes queda reservado para Teresa Riott y Jon Kortajarena, que visitarán a Pablo Motos para presentar la tercera y última temporada de 'El Inmortal', la serie que protagonizan juntos en Movistar Plus+. El desenlace de la popular ficción llegará a la plataforma el próximo jueves 11 de junio.

Miércoles 10 - Malú

El miércoles, Malú regresará a 'El Hormiguero' con un motivo muy especial: celebrar el lanzamiento de su último álbum de estudio 'Quince', cuyo título hace referencia a la edad con la que comenzó su aventura en el mundo de la música, además de coincidir con que es su decimoquinto disco.

Jueves 11 - María del Monte

El jueves, María del Monte será la encargada de despedir la semana de entrevistas por todo lo alto para celebrar también el estreno de nueva música, en concreto el de su nuevo single 'Agüita de manantial', su nueva sevillana con tintes mexicano.