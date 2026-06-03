Rossy de Palma recuerda en 'El Hormiguero' el momento límite que vivió en sus inicios: "No sabía dónde iba a dormir"

Rossy de Palma ha acudido este martes a 'El Hormiguero' para presentar su nueva película 'Día de caza' y ha terminado sincerándose con Pablo Motos sobre su trayectoria y algunos de los incidentes que marcaron sus primeros años sobre los escenarios en plena Movida madrileña. Además de rememorar la precariedad y el peligro de sus primeros años en la capital, la artista ha compartido con el público algunas de sus experiencias límite actuando.

"No soy una actriz vocacional, no he estudiado nada, soy una artista e intérprete. Toco muchos palos pero no domino nada", ha comenzado confesando la invitada de este martes al conductor de 'El Hormiguero' sobre la filosofía con la que ha afrontado su carrera ante las cámaras. "Respeto el trabajo del actor y de la actriz porque son estudiosos, son metódicos pero consiguen hacer algo orgánico después de mucha estrategia y mucha premeditación", ha aclarado.

Rossy de Palma recuerda la peor experiencia durante sus inicios: "Nos tiraban litronas llenas de arena"

"Yo no, yo no estudio ni memorizo, yo llego y me olvido de mí", aseguraba Rossy de Palma ante Pablo Motos, defiendo su método como una vía para construir escenas y personajes en ficción. "Yo hago el vacío y cuando haces el vacío el personaje te posee. Me gusta improvisar, me gusta no saber y mucha gente eso no le gusta bien", ha asegurado la actriz antes de rememorar sus primeros años en Madrid con su grupo Peor Impossible.

Así, ha compartido con el público algunas de las peores experiencias que vivió por el rechazo del público a la atrevida propuesta del grupo pop que lideró antes de saltar a la fama como chica Almodóvar. "Íbamos a Melilla vestidas espectaculares y nos tiraban latas y cosas más heavy. Éramos muy modernos para la época y no nos entendían, teníamos una propuesta muy teatral", ha rememorado.

"Empezaban a tirarnos litronas de cerveza llenas de arena", ha confesado Rossy de Palma causando sopresa en la mesa. A su vez, ha recordado la inestabilidad que vivía en aquella época por no saber cuál iba a ser su próximo paso profesional. "No sabía dónde iba a dormir mañana y tenía una agenda", ha recordado entre risas.

Y en un momento de la noche, la actriz no ha dudado en lanzar un alegato en contra de las políticas xenófobas que están inundando el panorama internacional en contra del migrante. "No entiendo por qué no nos llevamos todos mejor. La historia del ser humano es la migración", ha comenzado recalcando la artista. "Por eso no creo que en estas fronteras absurdas y no creo tampoco, que no nos vamos a meter en estos temas... Que Occidente está todo construido en mano de obra esclava y ahora que no vengan", ha sentenciado.

"El mundo sería mucho mejor si todos comprendiésemos que somos la raza humana, que no hay más que una", ha reivindicado Rossy de Palma entre aplausos, lanzando un claro mensaje a los grupos de ultraderecha que promueven blindar las fronteras e iniciar una limpieza de migrantes.