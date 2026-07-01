El adiós de 'El Hormiguero': Así se ha despedido el programa de Antena 3 con el anuncio de novedades a partir de septiembre

Pablo Motos ha arrancado 'El Hormiguero' este jueves firmando la última entrega de su vigésima temporada, despidiéndose de su público de Antena 3 hasta nuevo aviso con dos invitados estrella: Quim Gutiérrez y Antonio Resines. El dúo de actores ha sido el encargado de protagonizar la última entrevista del curso televisivo, que ha estado cargada de dardos inesperados, excéntricos experimentos y un mensaje de despedida del presentador.

"Me ha dejado asombrado, estoy emocionado...Para mí es un honor", ha comenzado comentando con sorna justo después de que el presentador le entregase su taza del Club Platino nada más entrar. "Has estado aquí más de 10 veces", aclaraba el conductor de 'El Hormiguero' poniendo en contexto a la audiencia sobre los requisitos que los invitados tienen que cumplir para ingresar en esta categoría.

Los dardos entre Pablo Motos y Antonio Resines, el hilo conductor de la último programa de 'El Hormiguero' hasta septiembre

A partir de ahí, Pablo Motos y el veterano actor han librado una guerra de dardos al descubierto que ha arrancado risas al público en distintos momentos de la entrevista. Pasando por el inicio de la noche cuando Antonio Resines ha señalado que el valenciano compra su ropa "en la sección de niños de El Corte Inglés" y llegando a uno de sus últimos roces de la noche, cuando Quim Gutiérrez se ha sincerado sobre el rodaje de su película en conjunto.

Antonio Resines entra en el Club Platino #ResinesQuimEH pic.twitter.com/HtGoDmTF5Z — El Hormiguero (@El_Hormiguero) July 1, 2026

Y es que, el catalán ha querido hacer un balance entre los aspectos negativos de rodar con Resines, repasando sus manías como "comprar cinco periódicos cada día" o no hacer "más de una toma" en sus escenas juntos, pero también ha destacado los positivos. "Lo de Antonio Resines es muy curioso, el 100% de la población de España le conoce, entonces tú vas a un sitio y te abren las puertas", ha señalado Quim Gutiérrez destacando la popularidad del actor y su facilidad para encontrar sitios donde comer.

"No como a Pablo", ha destacado entonces Resines, volviendo a la carga contra el conductor de 'El Hormiguero'. "Bueno, yo tengo mi público. No es como el tuyo pero por cuestión de edad…", ha contestado a modo de defensa el comunicador, avivando aún más la tensión entre ambos entre risas. "Vamos a acabar mal, hay un tope que es imposible de superar", terminaba resolviendo el actor, tratando de enterrar el hacha de guerra en la última emisión de la temporada.

Antonio Resines y @quimyo nos presentan su nueva película, ‘Haciendo Amigos’, que llega a los cines el 10 de julio #ResinesQuimEH pic.twitter.com/92sY1JsEAP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) July 1, 2026

Más tarde, tras someterse a los habituales juegos y pruebas con las hormigas, Pablo Motos ha trasladado a sus dos invitados a la zona de los experimentos donde este jueves Marron tenía una creación especial para despedir la temporada por todo lo alto: un cañón de aire gigante con el que derribar un muro de más de 7,5 metros de altura que habían desplegado en las inmediaciones del plató.

Y cuando el experimento ha surtido efecto, una nube de humo generada por el aparato cilíndrico ha derribado el mural de cajas de cartón mostrando una enorme pancarta en la que se podía leer: '¡Feliz verano!' entre una lluvia de confeti que finalmente ha dado paso a la tertulia habitual de los jueves, en la que Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y Tamara Falcó han sido los encargados de despedir el programa analizando la actualidad.

💨 @Marronhormi despide la temporada con un vórtice gigante de humo #ResinesQuimEH pic.twitter.com/UusymeLB0P — El Hormiguero (@El_Hormiguero) July 1, 2026

"Nosotros volvemos en septiembre con algunas novedades que aún no podemos contar, pero yo creo que van a gustar bastante. Feliz verano a todos, poneros protector para el sol, cuidaros mucho y os queremos. Estaremos en 'El Hormiguero", terminaba anunciando el rostro de Antena 3, despidiéndose de la audiencia hasta el arranque de la próxima temporada televisiva.