Estos son los 4 invitados de 'El Hormiguero' en su última semana de la temporada en Antena 3, del 29 de junio al 1 de julio

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero', pero Pablo Motos y su equipo ya lo tienen todo listo para iniciar sus vacaciones de verano. Es por eso que el presentador ha adelantado este jueves la tanda final de invitados con la que despedirá su vigésima temporada en Antena 3 durante la semana del lunes 29 de junio al miércoles 1 de junio a las 21:50 horas, eliminando su emisión del jueves.

Después de una semana en la que el presentador recibió una vez más a Leo Harlem, Josema Yuste, José Mota y Santiago Segura, se reencontró con la influencer Roro, charló con Àngel Llàcer y despidió la semana de la mano de Toñi Moreno, Pablo Motos se prepara para despedir su vigésima temporada en Antena 3 por todo lo alto.

El último lunes de la temporada en 'El Hormiguero' quedará a cargo de Esperansa Grasia, que regresará al espacio de Antena 3 para repasar su contenido en redes y reflexionar sobre su exitosa carrera. El martes queda reservado para el chef José Andrés, que visitará a Pablo Motos para hacer un amplio repaso de sus últimos proyectos gastronómicos.

El miércoles, Antonio Resines y Quim Gutiérrez serán los encargados de despedir las emisiones de 'El Hormiguero' hasta nuevo aviso, presentando su nuevo proyecto en conjunto para ayudar a Pablo Motos a colgar el cartel de "cerrado por vacaciones" que un año más cuelga con la entrada de julio, prescindiendo de su última emisión de la semana.

Lunes 29 - Esperansa Grasia

El lunes, la creadora de contenido Esperansa Grasia regesará a 'El Hormiguero' casi un año después de su última visita, cuando acudió al programa para hablar sobre su participación en 'Tu cara me suena'. En esta ocasión, la humorista repasará su trayectoria en redes y cómo continúa triunfando en Tik Tok e Instagram con sus vídeos.

Martes 30 - José Andrés

El martes, uno de los chefs más internacionales de nuestro país pasará por la mesa de Pablo Motos para hacer un repaso de sus últimos proyectos gastronómicos. José Andrés se sincerará también sobre su labor al frente de su ONG, World Central Kitchen, con la que continúa llevando a cabo su incansable labor humanitaria.

Miércoles 1 - Antonio Resines

Y el miércoles, 'El Hormiguero' despedirá su temporada antes de lo previsto con la visita de Antonio Resines y Quim Gutiérrez. El dúo de actores será el encargado de "echar el cierre" al espacio de Antena 3 después de una temporada marcada por su intacto liderazgo en la exigente franja del access prime time. Así, un año más, Pablo Motos se despedirá de la audiencia antes que David Broncano en La 1 para coger fuerzas de cara a septiembre.