Juan del Val no da puntada sin hilo con su crítica al nacionalismo español a cuenta de la participación de España en el Mundial

A pocos días de descubrir si España volverá a hacer historia repitiendo la victoria de Sudáfrica 2010, Juan del Val ha tomado sus redes sociales para reflexionar sobre "el orgullo español" que sale a relucir especialmente durante la temporada del Mundial de fútbol. Así, el colaborador habitual de 'El Hormiguero' no ha dudado en lanzar su más sincera opinión sobre los nacionalismos y ofrecer una radiografía de España como país.

"Siempre me han dado pereza los nacionalismos. El catalán, el vasco, el andaluz… También el español", ha confesado al inicio de una publicación de Instagram, donde aparece besando el escudo de una camiseta de la Selección Española de fútbol, y que está haciendo mucho ruido, con más de 17.000 'me gusta' en los últimos días. "Me parece absurdo pensar que eres mejor que el vecino por haber nacido al otro lado de una frontera…", ha destacado el escritor.

Juan del Val firma esta reflexión sobre el orgullo español y el nacionalismo en plena celebración por el Mundial: "No lo puedo evitar"

"Soy madrileño y español porque mi madre me parió en la calle Doctor Esquerdo, esquina con Goya. Tengo el mismo mérito que uno que ha nacido en Nueva Orleans, Azpeitia, El Cairo, o Ciudad Real: ninguno", ha sentenciado Juan del Val en el post que acumula más de 17.000 me gustas en la plataforma. "Sin embargo... No lo puedo evitar", ha confesado a continuación, describiendo con detalles el profundo amor que siente por España.

"Me encanta el sentimiento de pertenencia a un país que, cuanto más viajo, más me gusta", ha declarado. "Adoro Francia, me encanta Buenos Aires, Londres me fascina, siento que Nueva York es parte de mí…, pero España es mi vida", continuaba explicando el ganador del Premio Planeta 2025. "Con sus miserias y su verdad, con su grandeza y sus políticos, España es un país maravilloso. Con su flamenco y su rock, lleno de fachas y rojos, de taurinos y de veganos", ha subrayado.

Y sin cortarse, Juan del Val ha continuado enumerando una larga lista de razones por las que está enamorado de su patria. "Del Madrid y del Barça, del Betis y del Sevilla, que roba y que se entrega, de Guardias Civiles y de macarras, de aceite y de vino. Un país de listos con demasiados tontos, de envidiosos y aduladores", ha manifestado.

"España es valiente y llorica, cuajada de hijos de puta y repleta de gente buena. Y, a veces, son los mismos. De putas y de beatas. Y, a veces, también son las mismas. De maricas, de cuñados, de personas sensibles y de gañanes. De inmigrantes, de mezcla y de purasangre. Inevitablemente y afortunadamente, amo a mi país. A por el Mundial. ¡Viva España!", terminaba señalando al final de su post, dejando un claro mensaje de cara a la importante cita de este domingo contra Argentina, en la que La Roja se disputará el título de campeones.