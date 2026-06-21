Juan del Val no se abstiene al señalar claramente lo que muchos creen del auto de Peinado contra Begoña Gómez

Como era de esperar, 'La Roca' se volcó este sábado en su tertulia política con la noticia del día tras la decisión del juez Peinado de retirarle el pasaporte a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, por riesgo de fuga y su imposición de acudir a los juzgados cada quince días. Un asunto sobre el que Juan del Val se mostró muy rotundo.

Y es que la medida del juez Peinado está levantando mucha polémica sobre todo entre los sindicatos policiales después de que muchos estén alzando la voz contra el magistrado por cuestionar a la policía y asegurar que pueden colaborar en la fuga de la mujer del Presidente del Gobierno.

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Después de escuchar al magistrado Joaquim Bosch y a otros colaboradores, Juan del Val tomaba la palabra en 'La Roca' para dejar bien claro cuál era su posición en este tema. "Yo, en general nunca me gusta, y lo sabéis, pronunciarme con demasiada profundidad sobre decisiones judiciales porque me parece que muchas veces hablamos muy a la ligera y con falta de conocimiento, y por eso me suelo abstener", empezaba diciendo el colaborador.

"Pero es que ahora he escuchado que es una medida controvertida, y estoy de acuerdo, pero es que a mí me parece inexplicable. Yo intento entender que se pueda quitar el pasaporte a Begoña Gómez por riesgo de fuga y no lo entiendo", siguió diciendo el Premio Planeta 2026.

Juan del Val y Andrea Levy en 'la Roca'

Pero fue después cuando no se contuvo al sentenciar lo que piensa del juez Peinado. "Luego, lo de argumentar que la policía puede ayudar en el escape ya es lo que a mí me parece que este hombre, y siento mucho decirlo, que está un poco fuera de sí. Yo no sé si tendrá que ver con un cierto afán de protagonismo muy importante. Él tarda unos días en pensarse en tomar esta decisión o no porque yo creo que había otras noticias que llamaban más la atención y de repente ahora ya lo saca", recalcó Juan del Val.

"Yo, sinceramente, intentando defender permanentemente a los jueces me parece que es muy difícil de defender", concluyó el marido de Nuria Roca dejando claro que es prácticamente imposible que alguien pueda justificar la medida del juez Juan Carlos Peinado y su decisión de retirar el pasaporte a Begoña Gómez.

No obstante, Juan del Val si que se mostró crítico con que el Ministro de Justicia, Félix Bolaños se pronunciara contra esta medida por ser precisamente el ministro de ese ramo. Y también pidió un poco de mesura al hablar de Begoña Gómez como "la pobre". "No culpemos a Begoña Gómez pero también definirla como la pobre Begoña Gómez. Veremos a ver que es lo que sucede, y probablemente o posiblemente no habrá cometido ningún delito, otra cosa es su comportamiento. Yo no la definiría como la pobre Begoña Gómez sino que es alguien que se aprovecha. Y no sé si es delito o desliz, pero afortunadamente no tengo que decirlo yo, sino un juez", concluía.