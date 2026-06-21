Revilla no teme la demanda al sentenciar el auto de Peinado contra Begoña Gómez con dos grandilocuentes palabras en La Sexta

Miguel Ángel Revilla se ha convertido en un clásico de 'La Sexta Xplica'. El expresidente de Cantabria ha vuelto a conectar este sábado con José Yélamo para analizar algunos temas de actualidad, como la polémica decisión tomada por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez.

Y es que tras cinco días de espera, el juez Peinado ha impuesto algunas medidas cautelares a la mujer de Pedro Sánchez, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España o la obligación de acudir a comparecer cada quince días al juzgado, al afirmar que exista "riesgo de fuga". Para argumentar esta medida, incluso ha asegurado que sus guardaespaldas y la policía podría ayudarla a huir del país.

Esta grave insinuación de Peinado ha provocado la inmediata reacción de los sindicatos policiales principales, que a través de un comunicado en el que exigen al magistrado una rectificación inmediata, porque sus afirmaciones son una "auténtica barbaridad" y suponen "un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares". Mientras que el CGPJ se reunirá este lunes para decidir si abre un expediente disciplinario contra el juez.

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Miguel Ángel Revilla ha expresado en el programa de La Sexta su preocupación por la deriva que está teniendo el caso que afecta a Begoña Gómez. "Estoy triste, soy un defensor de la Justicia porque si no se defiende, estamos perdidos", ha empezado reconociendo el expolítico. Ya que ha recordado que "es el tercer pilar del Estado. Tiene que haber alguien que corrija las tropelías de los gobiernos y de los legisladores. La base de la democracia está en que haya ese tercer poder que ejerza con criterios lógicos y con mesura decisiones que, ya digo, corrijan los desmanes de esos otros poderes. Es el pilar fundamental de la democracia".

Revilla cree que hay una actitud "sectaria" y "persecutoria" contra Pedro Sánchez y su mujer

Miguel Ángel Revilla en 'La Sexta Xplica

Al ser preguntado sobre las últimas informaciones acerca del 'caso Begoña Gómez', Revilla confiesa que tiene "que morderse la lengua" por un motivo de peso: "No quiero ya más demandas después de la que me presentó el que está en Abu Dabi", dice refiriéndose al rey emérito Juan Carlos. Pese a esto, no ha podido evitar dar su opinión al respecto: "Hace tiempo que yo estoy viendo en este juez una actitud, para mí, sectaria, persecutoria, del presidente y quizá por derivación de su mujer".

El cántabro se ha mostrado muy duro con el juez Peinado, del que ha dicho que "incluso se atreve a decir que esos escoltas pueden ser un factor que facilite esa fuga, bien por órdenes de la superioridad o por afinidad política". "A mí me parece de una gravedad tremenda. Sé que los sindicatos están saliendo en masa a criticar esa coletilla", ha sentenciado Miguel Ángel Revilla.