'Malas Lenguas Noche' recorta distancias y se queda al borde del sorpasso de 'La Sexta Xplica' tras el giro editorial

Este sábado 6 de junio se vivió el séptimo duelo entre 'La Sexta Xplica' y 'Malas Lenguas Noche'. Tras el cambio de estrategia de RTVE al adelantar el programa de Jesús Cintora a las 21:40 horas en La 2 para competir frente a frente con el de José Yélamo parece dar resultado.

Este sábado, 'La Sexta Xplica' volvió a liderar por encima de su rival, pero lo hizo con la menor distancia hasta la fecha y después de que ambos espacios perdieran audiencia con respecto a la semana anterior. Así, el programa de José Yélamo marcó un 5,7% y 389.000 espectadores mientras que 'Malas Lenguas Noche' obtuvo un 5% y 338.000 espectadores.

En el prime time de @laSextaTV:



🗣️ @laSextaXplica registra un 5.7% de share, 389.000 y 3.432.000 espectadores únicos



🗣️ Supera la media del canal en un +16.4%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/8VTxP5dgcK — Dos30' (@Dos30TV) June 7, 2026

De esta manera, en su séptimo duelo, el espacio que presenta Jesús Cintora se quedó a solo siete décimas y 51.000 personas de superar a su gran rival acercándose por tanto al sorpasso. Algo que puede explicarse quizás por el giro editorial que está realizando La Sexta en las últimas semanas siendo mucho más críticos con el gobierno y el PSOE entrando en una lucha contra RTVE lanzando diferentes pullas.

Si nos detenemos en cada programa, y gracias a los gráficos publicados por Hugo Carabaña a través de los datos de Fifty5Blue (Kantar Media), 'La Sexta Xplica' logró su minuto de oro a las 22:08 horas con 636.000 espectadores y un 7% y su cuota más alta a la 01:44 horas con un 9,6%. Mientras que 'Malas Lenguas Noche' consiguió tanto su minuto de oro como su mayor cuota a las 23:47 horas con 6,9% y 525.000 espectadores.

Asimismo, podemos apreciar como 'La Sexta Xplica' supera a su rival hasta a las 23:00 horas cuando se produce un pequeño sorpasso con el programa de Cintora por encima del de Yélamo durante unos minutos. Aunque el gran cambio se produce a las 23:30 horas cuando 'La Sexta Xplica' se hunde en torno al 3% y 'Malas Lenguas Noche' sube al 6-7% en un momento en el que el programa de La Sexta se fue a publicidad.

La curva de #Audiencias de 'Malas Lenguas Noche' y 'laSexta Xplica'



laSexta Xplica logra su minuto de oro a las 22h08 (636.000 y 7,0%) y el de más cuota a la 01h44 (9,6%)



Malas Lenguas Noche logra su minuto de oro y de más cuota a las 23h47 (525.000 / 6,9%) pic.twitter.com/hgAPLUOMW5 — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) June 7, 2026

Por ámbitos geográficos, la pugna por la audiencia entre los dos formatos de actualidad está bastante igualada. Así, La Sexta Xplica lidera en 9 territorios mientras que 'Malas Lenguas Noche' lo hace en ocho. Concretamente, el espacio de La Sexta anota sus mejores resultados en Baleares (10,3%), Aragón (8,8%), Asturias (6,8%), Cantabria (6,4%), Comunidad Valenciana (6,4%), Castilla y León (6,2%), Cataluña (5m,1%), Andalucía (4,9%) y Murcia (4,2%).

Por su parte, el espacio que emite La 2 lideró y marcó sus mejores datos en País Vasco (8%), La Rioja (8%), Madrid (7,4%), Galicia (6,9%), Extremadura (6,9%), Navarra (6,9%), Castilla La Mancha (6,6%) y Canarias (3,8%).