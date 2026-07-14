Miguel Ángel Idígoras, histórico corresponsal de TVE, echa leña al fuego con lo que señala de Cintora tras su polémica con Marta Gómez Montero

Continúa la polémica por lo ocurrido el pasado sábado en 'Malas Lenguas Noche' cuando, de forma inesperada, la periodista Marta Gómez Montero abandonó, entre lágrimas, el programa de TVE. Todo ocurrió tras un gesto que le hizo su presentador, Jesús Cintora, para que dejara hablar a sus compañeros de mesa. Ella se sintió humillada y acabó marchándose del plató, muy afectada.

El vídeo del momento no tardó en viralizarse en redes sociales, con reacciones de todo tipo. Mientras algunos usuarios de X creen que la reacción de la colaboradora fue desproporcionada, otros empatizan con ella, puesto que una crisis de ansiedad la puede tener cualquiera. Pero hay quienes van más allá y han aprovechado la ocasión para cargar duramente contra Jesús Cintora, e incluso contra TVE.

En este último grupo se encuentra un histórico corresponsal de la cadena pública, Miguel Ángel Idígoras. El periodista ha respondido a las disculpas públicas del presentador a su colaboradora atacando a la que, durante 34 años, fue su 'casa' televisiva. Aunque esta no es la primera vez que, a través de sus redes sociales, critica la deriva de TVE.

Miguel Ángel Idígoras carga contra TVE tras lo ocurrido en 'Malas Lenguas'

"En 'Malas Lenguas' hay y habrá sitio siempre para todas las opiniones. Marta Gómez Montero es una buena periodista y compañera que participa muy a menudo en nuestro programa. Después de hacerlo en privado, quiero trasladar mis disculpas por el mal rato. Marta tiene mi amistad y las puertas del programa abiertas", escribió Jesús Cintora en su cuenta de X a raíz del revuelo causado por la abrupta marcha de la colaboradora.

Sin embargo, hay quien no se creyó este perdón, como es el caso de Miguel Ángel Idígoras. El reportero de TVE no desaprovechó la ocasión para volver a atacar a la Corporación Pública que preside José Pablo López: "La verdad es que honra a RTVE mantener las puertas abiertas a Marta Gómez para seguir humillándola", sentenció el periodista en X.

La verdad es que honra a RTVE mantener las puertas abiertas a Marta Gómez para seguir humillándola. https://t.co/bjimq2Z4ro — Miguel A. Idígoras (@maidigoras) July 12, 2026

Pero, lejos de quedarse ahí, Idígoras también respondió al mensaje de un seguidor que le daba la razón en sus críticas a TVE: "Lo que ha llovido desde que tú estabas ahí, Miguel Ángel. Porque una cosa es que cada Gobierno haya intentado arrimar el ascua a su sardina. Otra, traspasar todas las líneas rojas hasta establecer una forma de guiar la línea editorial propia de Corea del Norte". "Así es", le respondió el excorresponsal.

Miguel Ángel Idígoras se despidió en diciembre de 2023 de Televisión Española después de 34 años como trabajador de la Corporación Pública. Durante estas más de tres décadas fue corresponsal en Londres y en Rabat, además de reportero en el País Vasco. Sobre sus vivencias en Marruecos y en Reino Unido habla en su libro 'Crónicas de ida y vuelta'. Sin embargo, desde su salida, no han sido pocas las ocasiones en las que ha tachado a la actual TVE de 'partidista' y poco objetiva.

De hecho, fue uno de los más críticos con el fichaje de Jesús Cintora por la televisión pública. Tras conocerse la incorporación del presentador de 'Malas Lenguas', Idígoras comentó en su cuenta de X: "Y mientras nos hundimos, la orquesta sigue tocando. Para algunos". A buen entendedor, pocas palabras.