Marta Gómez Montero reaparece en RTVE, da explicaciones y protagoniza un sonado gesto con Jesús Cintora tras la polémica

Jesús Cintora ha sido uno de los protagonistas del fin de semana a raíz de la espantada de Marta Gómez Montero de 'Malas Lenguas Noche' plantándose y asegurando que no estaba dispuesta a seguir siendo humillada por él. Este domingo, el presentador ya se disculpaba públicamente en un mensaje en "X" y dejaba la puerta abierta a su compañera para que volviera al programa.

Todo empezó cuando Jesús Cintora le daba el turno a Marta Gómez Montero para que diera su opinión ante la polémica de Alberto Núñez Feijóo tras decir que las bajas laborales eran un "cáncer". Sin embargo, la tertuliana se plantó. "No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, por mis hijos, pero ya no aguanto más", soltó la periodista. "Hay un libro magnífico que se llama 'El coronel no tiene quien le escriba', en el que la mujer le pregunta al protagonista que qué van a comer, y él le responde que mierda. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda", añadía antes de abandonar el plató.

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Dos días después y tras el comunicado de Jesús Cintora invitando a su compañera a recuperar su silla cuando ella quisiera, este lunes ambos se han reencontrado en 'Malas Lenguas' y han terminado dándose la mano y dejando claro que no hay ningún tipo de mal rollo entre ellos.

Tras presentar a todos los tertulianos, Jesús Cintora daba la bienvenida a su compañera y le preguntaba cómo estaba. "Marta, ¿Cómo estás?", le cuestionaba. "Bien, bien, tranquila, reconfortada por la actitud que ha tenido el presidente de la Corporación, José Pablo López, la tuya, y sobre todo pues haciendo lo que llevo haciendo los últimos 38 años trabajar desde el respeto que nos debemos tener, que es obligado", empezaba diciendo ella.

"Y sobre todo desde el respeto que yo le tengo a la audiencia a la que quiero sobre todo trasladarle mi respeto y que bueno, somos humanos, hay días que tienes un impulso. Yo estoy aquí para tratar de informar y debatir debiéndoselo todo a ellos", añadía Marta Gómez Montero.

"Seguimos trabajando. Y además hoy estabas convocada para venir. La gente se puede pensar que está todo preparado pero las mesas se cierran el jueves y el viernes y estabas convocada, no hay nada que hayamos preparado para cautivar a la audiencia", aclaraba por su parte Jesús Cintora. "Estaba convocada desde la semana pasada", agregaba la periodista.

El gesto de Jesús Cintora y Marta Gómez Montero en su reencuentro en 'Malas Lenguas'

Jesús Cintora y Marta Gómez Montero en 'Malas Lenguas'

Tras ello, Marta Gómez Montero insistía en que ella solo hace su trabajo. "Solo hago lo único que he hecho en la vida trabajar durante 38 años y aquí estamos intentándolo hacer lo mejor posible y como te digo siempre guardándonos el respeto obligado y debido", apostillaba la periodista.

"Yo sé que hay una especie de liada ahí, donde hay bulos, hay acusaciones falsas. Aquí lo que hay es lo que hay. Yo ni insulto, ni grito, ni golpeo a nadie, lo que hay es un gesto de decir contención en un momento de melé y ya está. Y nos conocemos de aquellas veces en los mítines del PP que estábamos en el fin de semana de la SER y decías ha pasado tal cosa y aquí seguimos", aclaraba por su parte Jesús Cintora.

Finalmente, ambos se daban la mano y continuaban con el programa con total normalidad. "A trabajar y a intentar dar lo mejor a los que son los importantes, lo importante no soy yo sino la audiencia que nos está viendo", sentenciaba la colaboradora. "Dame la mano", le solicitaba Cintora para mostrar un gesto de cordialidad entre ellos dos ante la audiencia y zanjar todo tipo de especulaciones y comentarios en redes.