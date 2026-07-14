Las audiencias dictan una clara sentencia al 'show' de 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora y Marta Gómez Montero en RTVE

Este lunes, 13 de julio, 'Malas Lenguas', en su edición vespertina en La 2 de RTVE, anotó récord histórico en cuota de pantalla con un espectacular 8,5%, que se tradujo en una media de más de 630.000 telespectadores congregados de principio a fin.

El programa conducido por Jesús Cintora se mueve regularmente en torno al 6% y 7% de share y rinde muy por encima de la media del canal (3,5%), pero, indudablemente, ese impulso extra coincidió con la polémica de Marta Gómez Montero, generada 48 horas antes en la versión nocturna del formato.

#MalasLenguas firma MÁXIMO HISTÓRICO DE SHARE en la tarde de @la2_tve



👅 Alcanza un 8.5% y congrega una media de 632.000 espectadores



👅 Más de 1.8 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/HDWaHC2BZo — Dos30' (@Dos30TV) July 14, 2026

La repercusión de la desconcertante espantada de la periodista y colaboradora, que antes de dejar el plató acusó al presentador de humillarla, ha sido descomunal. Así, se esperaba que tuviera un reflejo directo en las audiencias del primer programa de 'Malas Lenguas' posterior al suceso. Y más aún con la propia aludida en pantalla.

Y es que, a pesar de afirmar que prefería "comer mierda" a seguir en el espacio de Cintora, Marta Gómez Montero, en su compromiso con el público y con ánimo de hacer las paces, reapareció este lunes en el mismo estudio que abandonó a las bravas y rota en llanto 48 horas antes.

Un regreso que adelantó previamente José Pablo López, presidente de RTVE, y que sirvió para solventar la disputa de manera definitiva y escenificar una reconciliación entre tertuliana y moderador, sellada en directo con un apretón de manos.

🔝 @martagmontero vuelve a #MalasLenguas y recuerda con @JesusCintora todos los años que llevan trabajando juntos pic.twitter.com/IR4upAJN8u — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) July 13, 2026

Con ese gran 8,5% de cuota, 'Malas Lenguas', que dobló la media de La 2 (3,9%), se posicionó como tercera opción en estricta coincidencia (17:45 a 19:40 horas), imponiéndose a Telecinco (6,9%), Cuatro (6,8%) y La Sexta (5,9%) y quedándose a seis décimas de Antena 3 (9,1%). Por su parte, La 1 de TVE coronó el ranking en esa banda horaria con un 11%.