'De Lunes a Viernes' sitúa a Belén Esteban en el centro de uno de sus contenidos, constatándose que el veto en Telecinco ya no existe

Después de que hace unos meses ya desvetaran a Belén Esteban en 'De Viernes' con motivo de la entrevista a Ylenia Padilla y de que la colaboradora se haya dejado querer por el programa de Telecinco; este lunes 'De lunes a viernes' ha vuelto a hablar de la que fuera colaboradora de 'Sálvame' al abordar uno de sus temas estelares de la tarde.

Así, 'De lunes a viernes' abordaba la celebración del 40 cumpleaños de Anabel Pantoja y el programa se centraba en las destacadas ausencias entre ellas las de su tía Isabel Pantoja, sus primos Kiko Rivera e Isa Pi y también la de su gran amiga, Belén Esteban.

"¿Qué explicación le habrá dado Isabel, por qué no han acudido sus primos Kiko e Isa y lo más importante, por qué su amiga del alma, Belén Esteban ni siquiera la ha felicitado públicamente?", se preguntaban desde 'De lunes a viernes' en un vídeo antes de que fueran los colaboradores los que se pronunciaran al respecto.

"Lo de las ausencias, Isabel Pantoja ni está ni se la espera en ningún caso", recogía Antonio Rossi después de fijarse en otro detalle de la fiesta como era el reencuentro entre la madre de Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez. "Bueno pero que cumplas 40 años y no esté Isa ni Kiko que supuestamente hay buena relación...", replicaba Beatriz Archidona. "Ese es el detalle mayor, que no es cumplo 38, es que es una cifra redonda como cuando cumples la mayoría de edad o los 30, los 40, los 50 o los 60", apostillaba Terelu.

Tras ello, era Gema Fernández la que aclaraba que Kiko Rivera tenía un bolo y por ello no habría acudido a la fiesta de su prima. "Kiko tenía un bolo y estaba justificado. Pero lo de Isa no tiene explicación. Estaba invitadísima. Y lo que piensa Anabel y su círculo cercano es que ella si no hay entrevista o exclusiva y dinero de por medio...", soltaba la colaboradora. "Qué feo", le recriminaban tanto Ángela Portero como Terelu Campos. "Es horroroso. Siempre se le da a Isa con lo mismo, ¿y qué hace su puñetero hermano? Es que ya está bien", sentenciaba la colaboradora.

"Quizás no podría, tiene un bebé de un año, puede estar malo", trataban de justificar tanto Ángela Portero como Terelu Campos. Después, era Laura Matamoros la que dejaba entrever que quizás Anabel está más sola de lo que parece en cuanto a familia y no tiene tan buena relación con sus primos como parece y hace creer.

La ausencia de Belén Esteban en el cumpleaños de Anabel Pantoja, a debate en 'De lunes a viernes'

'De lunes a viernes' debate sobre la ausencia de Belén Esteban en el cumpleaños de Anabel Pantoja

"A mí la que más me ha sorprendido ha sido Belén Esteban", reconocía por su parte Lydia Lozano abriendo un nuevo melón y convirtiendo a quien ha sido su compañera en TEN estos últimos años en el centro de la noticia. "Yo sé de su amistad y la he llamado por teléfono y le he preguntado si me podía decir y me ha dicho que por supuesto que fue invitada pero que tenían una reunión familiar muy importante", aclaraba la periodista.

Después, Antonio Rossi daba más información sobre los motivos por los que Belén Esteban no habría estado en la fiesta de Anabel Pantoja. "Era el cumpleaños de su marido Miguel, estaba aquí además su madre y se ha pasado un mes fuera en EEUU, se le han unido muchas circunstancias y está totalmente justificado", concluía el periodista.

"Lo que es llamativo es que no se haya pronunciado al respecto porque por ejemplo ha publicado una foto felicitando a Lamine Yamal felicidades que es muchísimo menos amigo que ella", espetaba entonces Gema Fernández. "Bueno Belén Esteban es muy amiga de la madre de Lamine Yamal", justificaba Lydia Lozano. Y al final era Terelu Campos quién daba una explicación a esa crítica. "Oye, que Belén no sube nada porque el cumpleaños de Anabel no es hasta el 15 de julio, lo ha celebrado antes, pero no es hasta el miércoles", concluía Terelu.

Más allá de todo esto lo que está claro es que el nombre de Belén Esteban ya ha dejado de ser tabú en los programas de Telecinco tres años después y parece que las puertas de la cadena a la colaboradora podrían estar más abiertas que nunca. ¿Veremos próximamente a la de Paracuellos del Jarama de nuevo en Mediaset tres años después de su polémica salida?