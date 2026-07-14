Cambio integral en la parrilla vespertina de TVE: La 1 suprime 'Malas Lenguas', 'Aquí la Tierra' y las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' este martes

La 1 de RTVE modificará toda su programación de tarde este martes 14 de julio por el Francia-España del Mundial. La cadena pública ha diseñado una cobertura especial para un encuentro deportivo de máximo impacto que provocará la cancelación directa de las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' y los magacines 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra'.

En primer lugar, la franja vespertina la abrirá el Tour de Francia, cuya etapa de hoy se vivirá en el canal principal de la Corporación. Se retransmitirá de 15:50 a 17:20 horas y, por ende, implicará un desplazamiento en la parrilla de 'Directo al Grano', que cambiará de horario (17:20 a 18:30 horas). El infotaiment, capitaneado por Marta Flich y Gonzalo Miró, ocupará el espacio del serial de época 'Valle Salvaje'.

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A continuación, tras el final de 'DAG', comenzará el previo del partido Francia-España. Arrancará a las 18:30 y se prolongará hasta las 21:00 horas, momento en el que se dará el pistoletazo de salida al choque entre los dos colosos del Mundial. Así, como ya ha ocurrido en las anteriores jugadas de La Roja en el torneo, se optará por dos horas y media de preámbulo; suponiendo la retirada total de todas las ofertas regulares de La 1 en ese tramo: 'La Promesa', 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora y 'Aquí la Tierra'.

Después del encuentro, que concluirá al filo de las 23:00 horas si la victoria de un equipo u otro se dirime en los 90 minutos reglamentarios y no en prórroga o tanda de penaltis, TVE ofrecerá un amplísimo post, bajo la marca 'Camino a Nueva York', que se prolongará hasta altas horas de la madrugada. Concretamente, hasta las 01:30 horas si no se aplican nuevos cambios de última hora.

Por tanto, el programa 'Dog House' con Chenoa quedará igualmente fuera de la parrilla de programación a pesar de lo indicado inicialmente en la primera versión de la EPG y mediante promos en antena. Con todo, la tarde y la noche de este martes 14 de julio, día señalizado en rojo, quedarán absolutamente monopolizadas por el fútbol.

Así será la programación de tarde y noche de La 1 este martes 14 de julio: