Ane Ibarzabal se marcha de 'Malas Lenguas' para comenzar una nueva etapa ante el cambio de cromos en RTVE

'Malas Lenguas' ha vivido este viernes, 28 de agosto, un emotivo adiós. Ane Ibarzabal, que durante este mes ha acompañado a Gonzalo Miró al frente del programa vespertino de TVE, ha sido despedida con honores antes de dar el salto a las mañanas pues, a partir de septiembre, estará junto a Jesús Cintora en 'Mañaneros 360'.

Aunque se desconoce cuál será el cometido de Ane Ibarzabal en el magacín matinal de La 1, puesto que TVE también confirmó que Miriam Moreno, copresentadora de 'Mañaneros 360', se iba a mantener en esta nueva etapa del formato. Por lo tanto, todo parece indicar que el puesto de la periodista vasca será otro. Sin embargo, según avanzó Poco Pasa TV, Jesús Cintora ha querido llevarse consigo a parte del equipo de su antiguo programa.

De esta forma, Carla Sanz, directora de 'Malas Lenguas', también se incorporará a 'Mañaneros 360'. Cabe recordar que, además de Javier Ruiz, el director del matinal, Daniel Fernández, también ha abandonado las mañanas de TVE para poner rumbo a La Séptima como director de contenidos. Además, parte de la redacción de la sección política de 'Malas Lenguas' también pasarán a formar parte del matinal.

Antes de finalizar la entrega de 'Malas Lenguas' de este viernes, Gonzalo Miró, en nombre de todo el equipo del programa, le ha hecho entrega a su compañera de un bonito ramo de flores. "El equipo de este programa ha tenido a bien tener un detallito con la presentadora que nos abandona hoy", ha comenzado explicando el presentador, mientras Ane Ibarzabal se limitaba a decir: "Qué vergüenza".

Acto seguido, Gonzalo Miró ha querido tener unas palabras hacia la periodista: "Ane Ibarzabal, mucha suerte, muchas gracias. Solo puedo decir que han sido cuatro semanas tremendamente intensas y que esta señorita las ha hecho tremendamente fáciles. O sea que muchísimas gracias por el apoyo, por lo que has hecho y porque a mí me has ayudado muchísimo, en tan poco tiempo". "Gracias a ti, es que me pongo muy nerviosa", le ha respondido ella, visiblemente emocionada.

💛 Hoy despedimos a una de las nuestras



🎙️ @ANEIBARZABAL4 se marcha de Malas Lenguas para comenzar una nueva etapa en otro programa de la cadena. Nos deja su talento, su energía y un montón de momentos que ya forman parte de la historia de este programa



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Las palabras de agradecimiento de Ane Ibarzabal en su despedida de 'Malas Lenguas'

Intentando contener los nervios y la emoción del momento, la presentadora también ha querido tener unas palabras de agradecimiento: "Ha sido un placer, voy a seguir en esta casa, gracias a todos por la oportunidad. Estoy muy agradecida, por la oportunidad, por el cariño. Sigo en esta casa, en la pública, haciendo periodismo, contando historias que es lo que a mí me gusta, con rigor, en las mañanas, os seguiré de cerca".

A continuación, se ha dirigido directamente a Gonzalo Miró: "Quería darte las gracias, a ti especialmente por habérmelo puesto tan fácil. Gracias también a ustedes por habernos seguido en todo este mes, por haber estado con nosotros. Y, sobre todo, gracias, gracias, gracias de corazón a todo el equipo que no ven y que hace posible 'Malas lenguas'. Yo siempre digo que los grandes equipos son los que sostienen los buenos programas y el equipo de 'Malas Lenguas' es un gran equipo, así es que, gracias", ha concluido Ane Ibarzabal.

Desde la cuenta de X del programa, también han dedicado unas bonitas palabras a la presentadora: "Hoy despedimos a una de las nuestras. Ane Ibarzabal se marcha de 'Malas Lenguas' para comenzar una nueva etapa en otro programa de la cadena. Nos deja su talento, su energía y un montón de momentos que ya forman parte de la historia de este programa. Gracias por todo, Ane. Esta siempre será tu casa. ¡Nos vemos en la tele!". La periodista no ha dudado en compartir el vídeo de su despedida, al que ha añadido: "Eternamente agradecida a este programa".