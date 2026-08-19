Revolución en 'Mañaneros 360': Jesús Cintora ficha a Ane Ibarzabal y parte del equipo de 'Malas Lenguas' para su nueva etapa en TVE

A partir del próximo lunes 24 de agosto, 'Mañaneros 360' iniciará una nueva etapa en las mañanas de TVE con la incorporación de Jesús Cintora como presentador junto a Adela González tras la marcha de Javier Ruiz a La Séptima y después de que estas semanas de agosto haya sido Aida Bao quién se ha hecho cargo de la tertulia política.

Y en su salto a la mañana, Jesús Cintora ha querido rodearse de parte del equipo con el que ha trabajado durante año y medio en 'Malas Lenguas'. Así, según ha avanzado Poco Pasa TV, Ane Ibarzabal también dejará el programa de las tardes para acompañar al presentador y a Adela González en esta nueva temporada de 'Mañaneros 360'.

Cabe recordar que Ane Ibarzabal se está encargando de presentar 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró en estas semanas en las que Jesús Cintora ha estado de vacaciones. Pero con la reformulación del formato de tarde y la incorporación de Esther Palomera y Ana Hinestrosa como copresentadoras se había quedado sin hueco en el magacín de La 2.

Lo que por ahora se desconoce es cuál será el papel de Ane Ibarzabal en 'Mañaneros 360' pues cabe decir que TVE también confirmó que Miriam Moreno, copresentadora del magacín matinal se iba a mantener en la nueva etapa del programa, por lo que parece que el puesto de la vasca será otro.

Pero además de llevarse a Ane Ibarzabal, la citada cuenta también avanza que Jesús Cintora ha expoliado a parte del equipo de 'Malas Lenguas'. Y es que tanto la directora del formato, Carla Sanz, como la subdirección también se incorporarán a 'Mañaneros 360' pues cabe recordar que además de Javier Ruiz, su director Daniel Fernández, también ha abandonado el programa para poner rumbo a La Séptima como director de contenidos.

Asimismo, parte de la redacción de la sección de política de 'Malas Lenguas' también pasarán a formar parte ahora de 'Mañaneros 360'. Mientras que Edgar Aribau, actual subdirector de 'Directo al grano' se incorporará a la subdirección del nuevo 'Malas Lenguas' para suplir las marchas a la mañana.

Habrá que ver como quedan configurados finalmente los equipos directivos de ambos magacines y si en esta nueva etapa tanto de 'Mañaneros 360' como de 'Malas Lenguas' se incorporan también nuevas voces como tertulianos y analistas.