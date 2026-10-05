RTVE anuncia hoy que cambia la programación matinal de La 1 y 'Mañaneros 360' será el afectado, perdiendo parte de su emisión

Pedro Sánchez ha convocado elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre y, ante esta decisión, las televisiones han empezado a mover sus parrillas de programación, con coberturas especiales o avances informativos. Entre ellas, La 1 de RTVE, que ha decidido suprimir parte de 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora en favor de un especial con los servicios informativos de la casa.

Tras anunciar el Presidente la disolución de las Cortes y fijar la fecha de la cita con las urnas el último domingo de noviembre, la corporación pública ha informado de que La 1, en simulcast con el Canal 24 horas, acogerá un "Avance Informativo' a partir de las 10:35 horas, justo después de 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo.

Este espacio se extenderá, en principio, hasta las once de la mañana y recogerá las primeras reacciones sobre el adelanto electoral. Y decimos 'en principio' porque la actualidad mandará sobre la programación durante toda la jornada y todo estará sujeto a ella; por lo que esas previsiones podrían variar sobre la marcha.

A partir de las 11:00 horas, arrancará 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora y su equipo, que analizarán la noticia política del día y todas sus consecuencias o derivadas hasta las 13:55 horas. En este momento, recogerá el testigo un 'Especial Informativo' que se prolongará hasta la primera edición del 'Telediario' con Alejandra Herranz.

Esto significará que el segundo tramo de 'Mañaneros 360' desaparecerá totalmente de la oferta matinal regular como ya sucedió el pasado viernes con motivo de la votación de los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados, que finalmente no fueron convalidados por el rechazo de la derecha. Una circunstancia que precisamente ha precipitado los comicios.

Así queda la programación matinal de La 1 este lunes 5 de octubre:

10:35 horas - 'Avance Informativo'

11:00 horas - 'Mañaneros 360'

13:55 horas - 'Especial Informativo'

14:55 horas - 'Telediario 1'