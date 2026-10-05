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Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de 'Supervivientes All Stars 2026': Chiqui, Arkano, María Jesús, Ivana, Omar o Yola?

por El Televisero

Chiqui, Arkano, María Jesús Ruiz, Ivana Icardi, Omar Sánchez y Yola Berrocal son los nominados definitivos de esta semana. Los cuatro concursantes se juegan la nueva expulsión definitiva de 'Supervivientes All Stars 3' del próximo jueves

Nominados 'Supervivientes All Stars 3'
Nominados 'Supervivientes All Stars 3' | Montaje El Televisero

'Supervivientes All Stars 2026' celebró el jueves una nueva ronda de nominaciones tras la expulsión de Yulen Pereira. Como resultado del reparto de puntos, en el que también participaron familiares, y de las decisiones de los líderes y los capitanes, los señalados para la próxima eliminación fueron Asraf Beno, Chiqui, Arkano, Omar Sánchez y Yola Berrocal.

No obstante, los cinco eran candidatos provisionales a esa próxima salida definitiva de 'Supervivientes All Stars'. Y es que, al igual que viene sucediendo en semanas anteriores, los expuestos en la palestra se enfrentarían a 'La liga de los nominados' este domingo en 'Conexión Honduras'.

El ganador o ganadora de dos pruebas clasificatorias salía automáticamente de la terna y esa persona ha sido finalmente Asraf Beno. Por tanto, Omar Sánchez, Arkano, Chiqui y Yola Berrocal se han convertido en nominados definitivos de esta semana. Sin embargo, esa lista se ha ampliado con María Jesús Ruiz e Ivana Icardi, que han pasado a integrarla como castigo por el mayor robo en 'Supervivientes' en Playa Luna.

Así las cosas, esta semana son seis los nominados (Chiqui, María Jesús, Arkano, Omar, Ivana y Yola) y uno de ellos será fulminado el jueves 8 de octubre en la nueva gala. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado? ¡VOTA Ya en la encuesta de El Televisero!

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