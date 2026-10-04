El público dicta su sentencia al estreno de 'Loba Negra', la segunda parte de 'Reina Roja' en Prime Video y hay mucha división

Tras batir muchos récord a nivel internacional, el fenómeno literario de 'Reina Roja' regresa a Prime Video con el estreno de la segunda temporada de la serie basada en la saga de Juan Gómez-Jurado. Así, la plataforma ha lanzado este viernes 'Reina Roja: Loba Negra' con seis nuevos episodios que siguen la historia de Antonia Scott y su escudero, Jon Gutiérrez.

Así, dos años después del éxito de la primera parte, 'Reina Roja' regresa a Prime Video para seguir ampliando el universo de la saga literaria en televisión. Victoria Luengo ('El ser querido') y Hovik Keuchkerian ('Dos tumbas') vuelven a meterse en la piel de los protagonistas de la historia.

Junto a ellos, el reparto de 'Reina Roja: Loba Negra' se completa con Adriana Torrebejano ('Muertos S.L.'), Silvia Abascal ('Entre Tierras 2'), Vicenta N'Dongo ('La Mesías'), Àlex Brendemühl ('La canción'), Fernando Guallar ('Innato'), Karmele Larrinaga ('Detective Touré'), Bruno Sevilla ('El cuerpo en llamas'), Mauricio Morales ('1992'), Beka Lemonjava ('El gran salto'), Féodor Atkine ('Los niños están bien'), Javiera Sky, Pedro Mari Sánchez ('ENA, la reina Victoria Eugenia') y Juan G.Verdú ('La Moderna').

Tras apenas dos días en la plataforma, 'Reina Roja: Loba Negra' ya ha conseguido situarse como Top 1 en España confirmando que había muchas ganas de poder seguir viendo la historia que adapta el universo de las novelas creadas por Juan Gómez-Jurado. Un éxito que el propio escritor no ha dudado en celebrar y en dar las gracias a través de sus redes sociales. "Gracias, gracias y mil gracias. Por favor dosificadla", asevera.

¡¡Reina Roja NÚMERO UNO en España!! ¡¡¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS Y MIL GRACIAS!!! (Por favor, dosificadla) 🫣 pic.twitter.com/CLAXgDqUWP — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) October 3, 2026

Sinopsis de 'Reina Roja: Loba Negra'

Antonia Scott y su escudero Jon Gutiérrez deberán resolver un crimen relacionado con la mafia rusa en la Costa del Sol, siguiendo la desaparición sospechosa de Lola, la esposa de un mafioso que vive en una constante huida. Lola también es perseguida por Loba Negra, una asesina a sueldo que pondrá a prueba la inteligencia de Antonia.

Antonia y Jon se encontrarán en mitad de una red de corrupción y conspiración que se extiende mucho más de lo que podrían haber imaginado, mientras que su relación está en la cuerda floja, debido a una cadena de secretos y desconfianza. Al mismo tiempo, Mentor sigue el rastro de las sospechosas muertes de otras Reinas Rojas por toda Europa.

La audiencia dividida con el resultado de la segunda parte de 'Reina Roja'

No obstante, a decir por los comentarios y críticas que se están leyendo en redes sociales parece que hay división con respecto al resultado de la segunda temporada de 'Reina Roja'. En ese sentido, parece que hay bastantes voces que consideran que el nivel de 'Loba Negra' está por debajo del de la primera temporada.

"Lo de 'Reina Roja' de Amazon es para matar al alguien. Una segunda temporada muy por debajo del nivel de guion que la primera y encima dejan en el final lo más interesante para la siguiente??? Vamos, para matarlos!!!!!", se queja un usuario en "X". "'Reina Roja' en su segunda temporada, creo que bajó un poco el nivel, hasta su último episodio, que si me pareció genial. Cómo siempre el alma, vida y corazón de esta serie es Jon Gutiérrez, increíble lo que hace el actor. 7/10", valora otro.

Vista la segunda temporada de #ReinaRoja y aunque me parece todas luces inferior a la primera me ha gustado, el dúo protagonista sostiene toda la serie — Iván Cuerva (@ICuerva) October 4, 2026

Lo de #ReinaRoja de #Amazon es para matar al alguien. Una segunda temporada muy por debajo del nivel de guión que la primera y encima dejan en el final lo más interesante para la siguiente??? Vamos, pa matarlos!!!!! — Kěƙûƙîňğ (@KekuMadrid) October 2, 2026

#ReinaRoja en su segunda temporada, creo que bajó un poco el nivel, hasta su último episodio, que si me pareció genial. Cómo siempre el alma, vida y corazón de esta serie es Jon Gutiérrez, increíble lo que hace el actor. 7/10 — Dave (@Ater_Lamia) October 3, 2026

Quizá 2 años y medio para estrenar está segunda temporada puedan pasarle factura a #ReinaRoja pero aún así lo de #VickyLuengo y #HovikKeuchkerian es una química impresionante veamos como se desarrolla esta temporada.#PrimeVideo #ReinaRojaT2 #LobaNegra — El Wero (@BigAdrn) October 3, 2026

#ReinaRoja Loba Negra T2 6 epis. continua la saga de Reina Roja, sigue siendo un correcta thriller policiaco de crímenes de altas esferas, e investigaciones de Antonia y Jon, con medios y una producción excelentes pero rígida, fría y diálogos q parecen leídos y no interpretados pic.twitter.com/p0f5SB20wy — Miguel'sLand (@insidedevilinI) October 3, 2026

No me ha gustado.



Creo que se pone muy muy poca atención a los detalles. Un ejemplo: El tipo del muelle va a buscar unos papeles. Debió ir a Leningrado a por ellos porque salió de día y regresó de noche en la siguiente escena.



No entro en interpretaciones, detalles



Detalles. — Arturo Sherpa (@ArturoSherpa) October 3, 2026

La 1a temporada de #ReinaRoja em va semblar dolenta, però relativament entretinguda. Aquesta 2a no té nom ja...

Entenc que el Hovik no té més opcions, però Vicky Luengo hauria de tenir més marge de tria ara mateix, o quedarà atrapada en aquests subproductes de plataforma. pic.twitter.com/YeMp8au4cG — Alfons Gorina (@AlfonsGorina) October 4, 2026

No obstante, no todo son críticas negativas y hay otros espectadores que sí que han alabado esta nueva temporada de 'Reina Roja' y que no han dudado en volver a alabar el gran trabajo que realizan los dos actores protagonistas de la ficción. "Lo de Victoria y Hovik en 'Reina Roja' no es ni medio normal", sentencia un seguidor a ese respecto.

Lo de Victoria y Hovik en #ReinaRoja no es ni medio normal. @JuanGomezJurado — kiscopiña (@kiscopi) October 3, 2026

Dosificar, dice, como si hubiera sido posible no devorármela como he hecho. Dosificar, dice. Yo no sé qué quiere decir eso. https://t.co/a6cS4BJfil — Enara👩🏼‍🦯📚 (@enaalc) October 2, 2026

El baño de Jon Gutiérrez a Antonia Schott, no es una escena, es una obra de arte.

Un tío tan grande con esa delicadeza extrema. Enhorabuena!!! @JuanGomezJurado

Hovik Keuchkerian y @vickyluengo#reinaroja#lobanegra — J.A. (@elrik31) October 3, 2026