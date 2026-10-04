Jorge Javier decide no callar más y desmonta la estafa de las Azúcar Moreno a 'Supervivientes' y Mediaset: "Tenían un plan urdido"

Las Azúcar Moreno han hecho explotar a Jorge Javier Vázquez. Seis años después de su paso por 'Supervivientes 2019', y cuando ya la historia parecía enterrada, las hermanas Toñi y Encarna Salazar han recordado su polémica salida del reality de Telecinco y, con ello, su desaparición de los programas de Mediaset.

Hace unos días, el dúo musical visitó el podcast 'Poco se habla' donde denunciaron el trato que les dispensó Jorge Javier tras su decisión de abandonar la isla. Según Toñi, el enfado del comunicador fue desproporcionado: "Se pasó, fue excesivo. Era todo como unos insultos, unas cosas que yo se lo pregunté". Y es que la cantante no dudó en cuestionar los motivos de la reacción del presentador, puesto que otros concursantes también habían abandonado 'Supervivientes' y no se había enfadado tanto.

Por su parte, Encarna Salazar calificó la actitud de Jorge Javier como "horrible, muy fea" y aseguró que fue todo por la audiencia: "Él se piensa que hacer eso te da más audiencia. Entonces, cuanto más te machacan, mejor". Aunque las Azúcar Moreno consideran un error el haberse ido del concurso antes de tiempo, también creen que el hecho de que el catalán las tildara de "estafadoras" traspasa los límites. "Nosotros somos gente profesional que llevamos toda la vida viviendo de la música y este señor se pasó muchísimo", sentenció Toñi.

Estas declaraciones han provocado el estallido de Jorge Javier quien, a través de sus redes sociales, no ha dudado en contestarlas este domingo. Y lo ha hecho revelando el verdadero motivo que hubo detrás de la salida de las hermanas de 'Supervivientes 2019'. En un primer vídeo colgado en su perfil de Instagram, el de Badalona explica que ha llegado la hora de que sepamos la verdad.

Jorge Javier desvela lo que hubo detrás de la salida de las Azúcar Moreno de 'Supervivientes'

"Estaba yo tan tranquilo un domingo despeluchado en mi casa y veo que las Azúcar Moreno hablan de como las traté yo aquel día aciago que volvieron de su exigua participación en 'Supervivientes'. Hoy me veo obligado a contar la verdadera historia", ha asegurado, antes de colgar un segundo video con el que hecha por tierra la versión de las cantantes.

Muy serio mientras pasea a sus perros, Jorge Javier empieza diciendo: "Debido a los problemas que mantenían con el Erario Público, Hacienda, las Azúcar Moreno se vieron obligadas a facturar su participación en 'Supervivientes' a través de una empresa que tenía el hijo de Toñi". "En una de estas amenazas, la productora les ofrece hablar con un miembro de su familia para ver si les puede dar ánimos y que se queden en la isla", explica el presentador.

Así es que, para evitar que abandonasen, "la productora les pone en contacto con el hijo de Toñi y en un momento en que el hijo de Toñi les dice "ya está en el banco el dinero de la primera aportación de 'Supervivientes'", ellas dicen "nos vamos". Es decir, que desde un primer momento ellas tenían un plan urdido para estafar a la productora, no teniendo en cuenta lo que supone, el trabajo que supone llevar a dos concursantes, trabajar con ellos, hacer los vídeos, hacer el seguimiento… Estafaron a la productora y a la cadena".

"Es Mediaset la que sintiéndose estafada decide enviar al rincón de pensar a las Azúcar Moreno y las tiene un montón de tiempo sin pisar los estudios", asegura el comunicador, dejando claro que "yo ahí no tuve nada que ver, que también me sentí estafado por el popular dúo artístico". "Y yo me pregunto, ¿a qué viene desenterrar una historia que las deja tan mal? Cuando ya nos habíamos vuelto a reencontrar en los platós, nos llevábamos bien y todo iba fenomenal, pero por qué tienen ese empeño en remover una historia que las deja terriblemente mal", sentencia Jorge Javier.