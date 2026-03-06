Mahi Masegosa saltó a la fama como concursante de la primera edición de 'Maestros de la Costura'. Su carisma y simpatía la llevaron a participar poco después en 'Supervivientes 2019', una de las ediciones más exitosas que se recuerdan. Y es que la joven coincidió en Honduras, entre otros, con Isabel Pantoja, Chelo García-Cortés, Carlos Lozano u Omar Montes, quien acabó ganando.

Ahora, siete años después, Mahi ha dado una entrevista a Semana, donde ha revivido su paso por 'Supervivientes', coincidiendo con el estreno de una nueva edición en Telecinco. Asegura tener "un recuerdo buenísimo. Fue una experiencia increíble. Muy dura, sí, pero allí se viven cosas inolvidables que me hicieron muy feliz a pesar de todo".

Mahi quedó en cuarta posición, por lo que tuvo la suerte de estar durante "todo el concurso… ¡84 días! La edición duró de abril a julio y yo estuve allí todo el tiempo: ni evacuaciones, ni repescas, ni nada". Sobre cómo fue convivir con Isabel Pantoja, la joven confiesa que la experiencia fue "buenísima. Era una mujer encantadora y muy atenta. Yo no vi en ningún momento a la diva estirada ni a una persona que pidiera trato de favor. Estaba allí como una más y, si te veía mal, enseguida venía a preguntarte cómo estabas".

"Lo que pasa es que está harta de que se metan en su vida y tiene carácter, pero es la persona más cariñosa del mundo", asegura la exsuperviviente, saliendo en defensa de la tonadillera. Pero lejos de quedarse ahí, insiste en que "le guardo mucho cariño y recuerdo hasta con alegría las broncas que tuvo con otros compañeros. Una vez Carlos Lozano le montó un pollo enorme y le decía que prefería a La Jurado, que esa sí que era la más grande. Ver eso en primera fila, desde la playa de al lado, era todo un privilegio".

Mahi desvela el sueldo que se embolsó por participar en 'Supervivientes': "Apenas me pagaban"

Mahi tampoco se muerde la lengua al hablar del sueldo que ganó por participar en 'Supervivientes 2019'. "De dinero, nada de nada…", confiesa, antes de añadir: "Era de las menos famosas, así que apenas me pagaban. Creo que eran 2.000 euros a la semana, que después de impuestos, representantes y todo eso se quedaban en 800. ¡Casi me sale a pagar! Pero no me importaba, volvería encantada".

Al parecer, ese año Telecinco se gastó todo el presupuesto en fichar a Isabel Pantoja, quien, supuestamente, se embolsaba 80.000 euros por semana. Aunque la joven dice desconocerlo: "No hablábamos de eso en la isla. No estaba permitido y, además, no quedaba bonito". Al regresar a España, tampoco rentabilizó su paso por el concurso: "Como acabé en julio, todos los programas potentes estaban de vacaciones. Fui un par de veces al 'Deluxe', pero poco más. Lo aproveché más en redes sociales: subí muchos seguidores y pude hacer alguna acción con marcas".

A la pregunta de si regresaría a Hondura como concursante de 'Supervivientes: All Stars', Mahi lo tiene claro: "Negociaría un poquito más de dinerico, pero sí, me encantaría volver. De todos los programas, 'Supervivientes' es el que más me apetece repetir". Actualmente, la joven ha dado un cambio radical a su vida. Tal y como explica ella misma en 'Semana', es agricultora: "Estoy encantada en mi pueblo, con las plantaciones y ese estilo de vida". Allí vive con Rafa, su prometido, y ambos llevan una vida de lo más feliz: "¡Estamos los dos muy contentos en el pueblo!", sentencia.