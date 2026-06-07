María Jesús Ruiz y Rocío Flores señalan quién es el ganador de 'Supervivientes 2026' con seguridad

Telecinco celebrará la gran final de 'Supervivientes 2026' el próximo jueves 11 de junio a partir de las 21:45 horas. Una gala que estará precedida por dos emisiones decisivas -la de este domingo 7 y la del martes 9- que servirán para perfilar a los finalistas de esta edición.

Y en 'De Viernes', durante el bloque destinado a comentar el reality aventurero, Santi Acosta y Beatriz Archidona invitaron a sus colaboradores a mojarse respecto a quién debería ser coronado ganador o ganadora de 'Supervivientes', recogiendo así el testigo de Borja González, el vigente campeón.

Darío Linero, que se incorporó puntualmente a la mesa de debate del concurso, apostó por Alba Paul. Por su parte, Almudena Porras, su ex, también coincidió en señalar a la creadora contenido y mujer de Dulceida. Recordemos que su permanencia en la semanal final pende de un hilo porque está nominada.

Sin embargo, el nombre que predominó entre los tertulianos de 'De Viernes' fue el de Maica Benedicto. "A nivel contenido, Maica. Y a nivel global de supervivencia, Alba Paul", verbalizó Rocío Flores, mostrándose dividida entre ambas supervivientes pero decantándose por la exconcursante de 'GH 19' en primer lugar.

A continuación, María Jesús Ruiz, otra de las comentaristas asiduas del programa de los viernes, también se inclinó por Maica. "Hay que valorar el concurso que ha hecho porque ha habido una evolución", argumentó la exmodelo jiennense.

Precisamente por esa capacidad de superación, Ylenia Padilla y Fani Carbajo, también presentes en el debate de 'Supervivientes', se sumaron a la corriente mayoritaria y abogaron por la victoria de Maica Benedicto. Lo cierto es que es una de las claras favoritas para ganar esta edición 2026 junto a Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, que ya es finalista.