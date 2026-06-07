'La Promesa', avance semanal del 8 al 12 de junio con un recorte de capítulos muy sustancial en RTVE

Este lunes 8 y el miércoles 10 de junio habrá una programación especial en La 1 de RTVE por la visita del Papa a nuestro país y no se transmitirá 'La Promesa'. Por ello, esta semana solo se ofrecerán capítulos el martes 9, el jueves 11 y el viernes 12. Te contamos qué nos depararán en El Televisero.

En el episodio 851 que se aplaza, como decimos, al martes 9, Lope regresa a La Promesa tras recibir una carta de Santos sobre el duque de Carril, sin saber que el lacayo ha fallecido. Simona y Candela le dan la triste noticia. Mientras, Vera, que está muy afectada, huye.

Adriano y Martina discuten sobre su relación, la muchacha insiste en que deben estar juntos a pesar de los obstáculos. Ciro cuenta a la familia que Julieta está en estado de letargo y podría no despertar. Manuel la vela, temiéndose que le ocurra lo mismo que a Jana, mientras Curro lo apoya.

Carlo y María Fernández están felices por haberse librado de Estefanía de una vez por todas y por la inminente llegada de su bebé. Curro y Ángela regresan de Madrid. Jacobo le confiesa a Adriano que mintió a Martina sobre la oferta de trabajo en Nueva York.

Pía le dice a Teresa que Cristóbal la despedirá si no aparece la carta que le requisó. El ama de llaves termina asumiendo la responsabilidad, provocando la ira del mayordomo. Lope quiere reconquistar a Vera, pero ella no le da ninguna oportunidad. Julieta parece empezar a moverse, pero es Ciro quien la vela y no se da cuenta de nada.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 852 - Jueves 11 de junio

Cristóbal toma una drástica decisión: suspender a Teresa de sus funciones como ama de llaves por haberle robado la carta. Julieta muestra signos de despertar. Es Petra quien se percata y avisa al doctor. Manuel, por su parte, sufre al ver a Ciro al lado de Julieta.

Curro y Angela cuentan sus aventuras en Madrid: él informa a los hombres y ella a las mujeres de La Promesa. Les explica que las mujeres de la corte ayudaron a Curro a obtener su título cuando se enteraron de su historia de amor. María Fernández siente dolores y cree que está de parto, pero todo queda en un susto que le sirve para darse cuenta de su pronto maternidad.

Lope explica a la familia que ha regresado para apoyar a sus compañeros tras la muerte de Santos. Vera, por su parte, se escabulle para no hablar con él. Pía y Ricardo recuperan sus amistad poco a poco. Adriano baja a ver a Lope a la zona de servicio y cree distinguir su silueta. Manuel le confiesa a Julieta, dormida, que cada vez soporta menos ver a Ciro a su lado.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 853 - Viernes 12 de junio

Leocadia se muestra orgullosa del éxito de Curro, hablando de él como si siempre lo hubiera apoyado. Curro y Ángela no se la creen, pero les divierte esta nueva Leocadia. Adriano, tras distinguir luces y sombras, le pide a Ricardo que avise al doctor. Simona y Candela interceden para que Vera hable con Lope, pero ella se mantiene firme: le pide que regrese a su vida en Madrid y la deje en paz.

Teresa explica a sus compañeras que ha sido degradada temporalmente, algo que las indigna. Cristóbal propone a María y Petra ser amas de llaves. Y Alonso propone a Ricardo ser segundo mayordomo, algo que Cristóbal no quiere. Lope intenta, una vez más, hablar con Vera, pero ella lo rechaza, pidiéndole que regrese a su vida en Madrid.

Ciro exige a Manuel que pague las facturas que acaban de llegar de las reformas de su palacio. Jacobo termina confesando a Martina toda la verdad: nunca tuvo una oferta de trabajo en Nueva York, se lo inventó todo para retenerla.