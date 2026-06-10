'La Promesa', avance del próximo capítulo, que RTVE pospone: La destitución de un personaje y la confesión de Manuel

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 852 que La 1 de RTVE ofrecerá este jueves 11 de junio, Cristóbal toma una drástica decisión: suspender a Teresa de sus funciones como ama de llaves por haberle robado la carta. Julieta muestra signos de despertar. Es Petra quien se percata y avisa al doctor. Manuel, por su parte, sufre al ver a Ciro al lado de Julieta.

Curro y Angela cuentan sus aventuras en Madrid: él informa a los hombres y ella a las mujeres de La Promesa. Les explica que las mujeres de la corte ayudaron a Curro a obtener su título cuando se enteraron de su historia de amor. María Fernández siente dolores y cree que está de parto, pero todo queda en un susto que le sirve para darse cuenta de su pronto maternidad.

Lope explica a la familia que ha regresado para apoyar a sus compañeros tras la muerte de Santos. Vera, por su parte, se escabulle para no hablar con él. Pía y Ricardo recuperan sus amistad poco a poco. Adriano baja a ver a Lope a la zona de servicio y cree distinguir su silueta. Manuel le confiesa a Julieta, dormida, que cada vez soporta menos ver a Ciro a su lado.

Resumen del capítulo 851 de 'La Promesa' (Martes 9 de junio)

En el episodio 851 emitido este martes 9, Lope regresa a La Promesa tras recibir una carta de Santos sobre el duque de Carril, sin saber que el lacayo ha fallecido. Simona y Candela le dan la triste noticia. Mientras, Vera, que está muy afectada, huye.

Adriano y Martina discuten sobre su relación, la muchacha insiste en que deben estar juntos a pesar de los obstáculos. Ciro cuenta a la familia que Julieta está en estado de letargo y podría no despertar. Manuel la vela, temiéndose que le ocurra lo mismo que a Jana, mientras Curro lo apoya.

Carlo y María Fernández están felices por haberse librado de Estefanía de una vez por todas y por la inminente llegada de su bebé. Curro y Ángela regresan de Madrid. Jacobo le confiesa a Adriano que mintió a Martina sobre la oferta de trabajo en Nueva York.

Pía le dice a Teresa que Cristóbal la despedirá si no aparece la carta que le requisó. El ama de llaves termina asumiendo la responsabilidad, provocando la ira del mayordomo. Lope quiere reconquistar a Vera, pero ella no le da ninguna oportunidad. Julieta parece empezar a moverse, pero es Ciro quien la vela y no se da cuenta de nada.