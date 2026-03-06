'Supervivientes 2026' arrasa con todo en su estreno y vuelve a exhibir su poder en audiencias pese a la crisis de Telecinco

El estreno de 'Supervivientes 2026' brilló especialmente en Telecinco por su frenetismo, el laureado debut de María Lamela como nueva presentadora desde Honduras y un casting que, aun si contar con grandes nombres, funciona y se perfila como uno de los mejores de los últimos años.

Así, en términos de audiencia, la gala inaugural ha arrasado con un grandioso 21,2% de cuota de pantalla y más de 1,2 millones de espectadores de media. Un dato que refleja que el concurso aventurero es el único que sobrevive, nunca mejor dicho, al estado de crisis que atraviesa la cadena; cada vez más agravada.

Además, en access prime time, una franja maldita para Telecinco, 'Supervivientes 2026' rozó el 11% de share y los 1,4 millones de espectadores de media, siendo segunda opción por delante de 'La Revuelta' de Broncano, que firmó un 9,7% y 1,2 millones de seguidores.

#SVGala1 comienza su nueva temporada con DA-TA-ZOS llevándose al 21.2% de cuota, 1.227.000 de audiencia media y 2.761.000 espectadores únicos



🏝️ Supera en 11.9 puntos a la 2ª opción en su franja



🏝️ En el access es 2ª opción con un buen 10.8%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/hthd1lhqCd — Dos30' (@Dos30TV) March 6, 2026

'Supervivientes 2026' vuelve a demostrar, con casi el mismo músculo que en las últimas temporadas, que continúa siendo un formato extraordinariamente poderoso de la televisión y el buque insignia absoluto de Mediaset España.

El arranque del reality barrió con todo, dejando a la competencia sin opciones. 'Perdiendo el juicio' en Antena 3 marcó un 10% y poco más de 800 mil fieles y la segunda entrega de 'Al margen de todo' con Dani Rovira en La 1 de RTVE se desplomó a un 7,7% y 567.000 telespectadores.

En la franja completa, 'Supervivientes' se impuso en 13 puntos a su competidor directo. En cuanto a targets, lideró en todos y cada uno, despuntando principalmente en adultos-jóvenes con un impresionante 28,3% de cuota.

Además, lo que se vio en el estreno permite vaticinar que hay margen de crecimiento en las próximas semanas. De modo que, sin ánimo de sacar conclusiones antes de tiempo, podemos asistir a una gran temporada de 'Supervivientes 2026'.

A continuación, repasamos los registros alcanzados por los estrenos en los últimos cinco años para no desviarnos del contexto actual que afronta la televisión en abierto:

'Supervivientes 2022' - 21,9%

'Supervivientes 2023' - 15,6%

'Supervivientes 2024' - 21,7%

'Supervivientes 2025' - 22,7%

'Supervivientes 2026' - 21,2%

*En elaboración