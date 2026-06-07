Cambio de programación en RTVE: La 1 confirma la suspensión de 'Malas Lenguas' los próximos tres días

Con motivo de la programación especial por la visita del Papa León XIV a España, RTVE se está volcando con una cobertura total que está llevando a la cancelación de parte de su programación como 'La Hora de La 1' o 'Mañaneros' por la mañana y de 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' o 'Aquí la tierra' por la tarde.

Y si nos detenemos en 'Malas Lenguas', el programa que presenta Jesús Cintora, será uno de los mayores damnificados esta semana. Y es que aunque el bloque principal del programa que se emite en La 2 entre las 17:40 y las 19:40 horas no sufrirá ningún cambio, la parte de que se emite en La 1 si que se verá alterada esta semana.

En este sentido, cabe decir que 'Malas Lenguas' no se emitirá ni el lunes 8, ni el martes 9 ni el miércoles 10 de junio en La 1 pues los tres días La 1 conectará con diferentes especiales para cubrir los diferentes actos que llevará a cabo León XIV en su último día en Madrid y en sus dos días en Barcelona.

Así, este lunes 8 de junio tras ofrecer la visita del Papa al Congreso de los Diputados por la mañana, por la tarde La 1 empezará un especial a partir de las 17:30 horas con la oración y homenaje a la Virgen de La Almudena y el acto final en el Estadio Santiago Bernabeu con Pepa Bueno.

Al día siguiente, el martes 9 de junio, La 1 también alterará su tarde y empezará un especial a partir de las 19:35 horas justo en el horario de 'Malas Lenguas' para seguir en directo la Vigilia en el estadio Olímpico de Montjuic en Barcelona con Oriol Nolis y Cristina Villanueva al frente.

Y el miércoles 10 de junio, La 1 se volcará por la tarde con el acto central de la visita del Papa León XIV a la ciudad condal, la visita a la Basílica de la Sagrada Familia, a las 19:30 h, donde presidirá la Santa Misa y bendecirá la nueva torre coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. Un especial informativo que conducirán Pepa Bueno y Gemma Nierga y que obligará a La 1 a cancelar toda su programación de tarde.

Así queda la programación de tarde de La 1 este lunes 8 de junio:

15:55 horas - 'Directo al grano'

17:30 horas - Visita Papa a España (La Almudena y Estadio Santiago Bernabeu)

20:15 horas - 'Aquí la tierra'

20:55 horas - 'Telediario 2'

Así queda la programación de tarde de La 1 este martes 9 de junio: