Kike Calleja es ovacionado en 'Fiesta' al decir quién debe ser el ganador de 'Supervivientes 2026'

'Supervivientes 2026' ha entrado en su semana final. Este domingo asistiremos a la última expulsión entre Aratz Lakunza, Alba Paul y Maica Benedicto y el próximo jueves conoceremos al ganador de esta edición en la gran final. Y previamente, en 'Fiesta' los colaboradores se han manifestado. Y ha sido Kike Calleja quién se ha llevado una gran ovación al decir quién era para él el concursante que se merece alzarse con los 200.000 euros del premio.

De primeras, 'Fiesta' recordaba lo que pasó el pasado jueves con la expulsión de Claudia Chacón a las puertas de la gran final. "Son de esas expulsiones que yo cuando lo vi digo me parece injusto", aseveraba Suso Álvarez. "Ha sido un error", apostillaba su futura mujer, Marieta. "Se ha dejado la piel y creo que ha levantado por completo a sus compañeros, es una máquina", sentenciaba Suso.

"Pero igual que lo ha hecho Maica que para mí tiene que ser la ganadora de este reality", se sumaba a decir Kike Calleja. Mientras que Rocío Flores contestaba a Makoke al decir que era insufrible vivir con alguien como Claudia en la isla. "Yo prefiero vivir con una Claudia que se equivoca y que pide perdón y tiene buen corazón al resto que van criticando por detrás y son unos cobardes", exponía la hija de Rocío Flores.

Por su parte, Amor Romeira se quejaba de que "lo que me da rabia es que se hayan quedado los muebles y hayan expulsado a los protagonistas". "Se tendría que haber ido ya Alvar o Aratz", añadía la colaboradora. "Hombre Alvar también lo ha hecho muy bien hombre", le replicaba Kike Calleja. "Yo prefiero contenido y salseo y que todas las galas haya contenido a gente que está quieta", añadía Amor.

"Yo creo que tanto Alba como Maica merecen llegar a la final", defendía Makoke. "No, Maica se merece ganar el concurso porque me parece que es una concursante completa y ha dado mucho contenido", terminaba diciendo Kike Calleja antes de que Amor Romeira se sumara con el grito "Maica ganadora" provocando que el público que estaba en plató les vitoreara.