Aratz Lakuntza o Alba Paul: Este es el expulsado de 'Supervivientes 2026' antes de la final según los usuarios

Alba Paul, Aratz Lakuntza y Maica Benedicto son los últimos nominados de 'Supervivientes 2026' y se enfrentarán a una ceremonia de expulsión que se efectuará este domingo 7 de junio en la última gala de 'Conexión Honduras' de la temporada.

Aratz y Maica fueron señalados en la palestra por parte del grupo y Alba por la designación directa del líder, que nuevamente es Alvar Seguí. Entre ellos se debate la última eliminación en Honduras. Aquel que obtenga menos respaldo en el televoto de Mediaset Infinity se quedará a las puertas de la final. En cambio, los dos que se salven se convertirán en finalistas junto a Alvar y José Manuel Soto.

Sin duda, asistimos a una expulsión muy dura, porque supone quedarse a apenas cuatro días del desenlace de 'Supervivientes 2026'. Llegados a este punto, nadie quiere ocupar un puesto así y todos los que permanecen en la competición desean llegar a los estudios de Mediaset en Madrid en el mítico helicóptero.

Pues bien, a la espera del veredicto oficial de los espectadores que se encuentran votando por la salvación, te avanzamos cómo marchan las votaciones en la encuesta de El Televisero, que se ha convertido en una referencia absoluta para nuestros lectores por su precisión.

Con casi 60 mil votos contabilizados, la nominada más votada es Maica Benedicto con casi un 55% (la plataforma no refleja los decimales) frente al 23% de Aratz Lakuntza y el 22% de Alba Paul. Es decir, Maica sería la salvada de la noche con un gran porcentaje. Mientras, el deportista vasco y la influencer se disputarían la eliminación en un duelo muy reñido que puede culminar de forma imprevisible. Con esas cifras, el expulsado puede ser cualquiera de los dos.

Hasta el momento en el que se dé a conocer la resolución final, por boca de Sandra Barneda, puedes seguir votando en la encuesta de El Televisero. Y tú, ¿a quién quieres salvar de la próxima eliminación de 'Supervivientes 2026': Alba, Aratz o Maica? ¡VOTA YA!