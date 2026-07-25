'Sueños de Libertad', avance capítulo 612 del lunes 27 de julio tras la marcha de Begoña y un giro en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa momentos cruciales en sus tramas tras la marcha de Cloe, la llegada de Bianca y el triunfo de Gabriel sobre los De La Reina con la traición de Tasio.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras la marcha de Begoña a la casa de los Montes junto a Juanito y Julia, Beatriz pide explicaciones a Gabriel por haber dejado que se lleve al niño y haberla separado de él. Mientras, Damián se muestra molesto por haberle entregado los negativos a Gabriel sin su consentimiento.

Marisol llega a la Casa Grande después de la oferta de Digna y todos tratan de que la joven se sienta a gusto después de haber perdido a su bebé. De hecho, Manuela intenta congeniar con Marisol y se muestra muy preocupada por que esté bien. Y después, Manuela se entera de la verdad sobre Marisol gracias a Damián.

Fina pone a Marta al corriente de la visita de Bianca a España y le revela que piensa quedarse unos días en Toledo. Una noticia que a Marta no le hace demasiada gracia.

Damián trata de reconducir su relación con Tasio tras su marcha de la Casa Grande y le comunica su decisión sobre su permanencia en La Industrial negándose a comprar sus acciones y Tasio recapacita sobre la idea de abrir un departamento de investigación. Paralelamente, el patriarca les pide a Andrés y Marta que le den una oportunidad a su hermano.

En la tienda, Paula hace recapacitar a Valentina sobre su relación con su madre contándole su historia con la suya. Tras su charla, la dependienta accede a quedar con ella en la cantina pero lejos de tender puentes, la actitud de la mujer hace que todo salte por los aires.

Finalmente, Gabriel visita a Begoña y le confiesa que le ha robado los negativos a Andrés y le anuncia que ha revocado su licencia marital a modo de castigo. Pero ella le sorprende al adelantarse y sacar todo el dinero que tenía en dicha cuenta.

Marta y Fina

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Mabel dejaba a Salva solo con la cantina para asistir al curso de artes que le ha conseguido su novio en Madrid y le ponía al corriente de la situación en su casa.

Tasio anunciaba a su familia la decisión de marcharse de la casa de los De La Reina y aunque tanto Digna como Andrés trataban de convencerle para que cambie de opinión dejaba claro que se marchará para siempre. Después, Damián hablaba con su hijo y Tasio le sorprendía con una inesperada propuesta: quería venderle sus acciones en La Industrial.

En el dispensario, Begoña y Nieves compartían confidencias sobre la situación de Juanito y sobre el aborto de Marisol. Así, Nieves le hacía una dura confesión a su amiga: siente alivio al saber que el hijo de su marido y su amante no va a nacer. Poco después, Digna acudía al dispensario y al enterarse de la presencia de Marisol le hacía una oferta inesperada a Nieves: que Marisol se traslade a su casa para que pueda recuperarse.

Dorotea acudía al despacho de Andrés para disculparse por su comportamiento y tras descubrir que él es el chico con el que estuvo Valentina, la mujer le pedía ayuda para que consiga interceder y su hija acceda a tener un acercamiento hacia ella. Y él le pedía que se ponga en la piel de su hija. Después, Valentina se mostraba molesta con Andrés por tratar de mediar entre ella y su madre.

Andrés se reunía con Begoña para darle los negativos y le dejaba claro que se ha quedado con una copia y ella se mostraba enfadada con él. Posteriormente, unos hombres le perseguían y se enfrentaban a él para robarle los negativos. Mientras, Begoña le entregaba los suyos a Gabriel y él a cambio le daba su licencia marital.

En la colonia, Fina se sorprendía con una visita inesperada: Bianca. La mujer ha viajado desde Argentina para hacer unos negocios en España y ha aprovechado para visitar a su ex pareja y la fotógrafa le pedía perdón por cómo cortó con ella. Y por último, Andrés se encaraba con Gabriel por haberle enviado a unos matones.