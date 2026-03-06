El público dicta sentencia al debut de María Lamela en 'Supervivientes 2026' y la unanimidad es atronadora

María Lamela ha debutado como nueva presentadora de 'Supervivientes 2026' en Honduras, recogiendo así el testigo de Laura Madrueño. Era uno de los grandes reclamos de la gala inaugural del concurso y su estreno al frente de la gala más exigente, por lo que supone un arranque de edición, ha aprobado con sobresaliente. El público ha caído rendido de manera generalizada.
La periodista gallega, que atesora una gran experiencia televisiva, ha concentrado todas las miradas de los telespectadores con permiso de los emblemáticos saltos desde el helicóptero de los 18 supervivientes confirmados y del posterior juego de agua y barro, que se ha desarrollado en el circuito más grande que se ha construido en la historia de 'Supervivientes'.
En primer lugar, María Lamela ha protagonizado una espectacular apertura de gala. Mediaset y Cuarzo, la productora, ya avanzaron que se encontraba preparando un llamativo arranque para debutar ante la audiencia de 'Supervivientes 2026' pisando fuerte.
Y así ha sido. Tras haberla visto lanzándose al barro como una más a través del mastodóntico tobogán que el equipo ha construido en la playa para la primera prueba de la edición, un momento histórico al que ninguna presentadora se había atrevido en sus estrenos; hemos asistido a su salto del helicóptero. Sin miedo. Aguerrida. Un momento que ha suscitado multitud de comentarios muy positivos.
Una solvencia magistral y una seguridad extraordinaria
Después, a lo largo de la emisión, María Lamela no ha defraudado. La comunicadora ya había generado muy buenas impresiones previamente por la enorme y contagiosa ilusión, energía e implicación que transmitía. Y esa actitud la ha mantenido durante toda la gala, con una conducción magistralmente solvente y magnética y con una seguridad como si hubiera estado presentando un transatlántico del calibre de 'Supervivientes' durante años. Cualquiera diría que se ha tratado de un debut.
Con responsabilidad y vértigo, su máximo objetivo era impregnar en el formato de Telecinco su autenticidad y su sencillez, y estar a la altura de la mayor producción de la TV. Y lo cierto es que ha tomado el legado de quienes han escrito hasta ahora la historia del reality de un modo sublime. Buena prueba de ello ha sido el atronador veredicto de los espectadores en redes. La crítica es unánime y el comentario no deja de repetirse: "Parece que lleva toda la vida presentándolo".
Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.