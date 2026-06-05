Los 10 estrenos que ver este primer fin de semana del mes en Netflix, Prime Video, HBO Max, Movistar Plus y Disney+ del 5 al 7 de junio

Junio ya está aquí y ya tenemos el primer fin de semana para poder aprovechar de estrenos en las distintas plataformas de streaming. Porque tanto Netflix como Prime Video, Disney Plus, HBO MAX o Movistar Plus tienen nuevos títulos para que podamos disfrutar estos días. Sin ir más lejos, por fin llega a Prime Video 'La asistenta', uno de los grandes éxitos de principios de año. Antes estaba en MGM+ pero ahora ya pueden disfrutar de ella los suscriptores de la plataforma de Amazon.

Pero Netflix se lleva de calle el número de estrenos de este fin de semana, con tres de los títulos más esperados del verano. Primero tenemos la nueva comedia romántica de Jennifer Lopez, que cuenta con Brett Goldstein ('Turbulencia en la oficina'). También está 'México 86', la nueva película de Diego Luna sobre el mítico mundial de fútbol. O 'La desconocida', thriller protagonizado por Candela Peña. Además, nos llega a Disney Plus la última película de Pixar, 'Hoppers', que aunque no triunfó tanto como se esperaba en cines, seguramente tenga una nueva vida en streaming, a partir de este 3 de junio.

La asistenta

Sinopsis: Una joven con un pasado complicado comienza a trabajar como asistenta en la lujosa casa de los Winchester. A medida que se adentra en la vida de la familia, descubrirá secretos oscuros que pondrán en peligro su seguridad, pero quizá ya sea demasiado tarde...

Freida McFadden ha escrito uno de los últimos grandes best-seller literario. Hacía tiempo que no veíamos un éxito similar, por lo que sabíamos que la adaptación iba a seguir por el mismo camino. Sobre todo teniendo dos protagonistas como Amanda Seyfried y Sydney Sweeney. Dos actrices que llevan a la gente a los cines. Solo 35 millones de presupuesto, y 400 millones en taquilla. Increíble, ¿verdad? Sobre todo para una historia con ese aura de 'película de tarde de Antena 3'. "Todos tenemos altibajos en nuestras carreras, y cómo se nos percibe puede cambiar de un día a otro, pero soy constante en mis elecciones y en mis valores y en mis necesidades", explicó Seyfried para El Español.

Plataforma: Prime Video

La casa de la playa

Sinopsis: ¿Y si pudieras viajar atrás en el tiempo al verano que lo cambió todo?

Onur Güvenatam dirige esta película turca sobre segundas oportunidades que nos lleva a los años 90, en la historia de Selin, que de repente se encuentra en el verano de 1996, conociendo a su madre de joven y convirtiéndose en su mejor amiga. El reparto está encabezado por Mina Demirtaş (Selin), Derya Pınar Ak (Zeynep joven), Onur Seyit Yaran (Sinan joven), Selma Ergeç (Zeynep), Nehir Erdoğan (Sevinç), Çağdaş Onur Öztürk (Sinan) y Kamil Güler (Tanju).

Plataforma: Prime Video

La desconocida

Sinopsis: Una mujer (Ana Rujas) es hallada por la policía dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, amordazada y maniatada. Incapaz de recordar su identidad, es trasladada al hospital, donde su vida vuelve a estar en peligro tras un intento de asesinato. La detective Anna Ripoll (Candela Peña) es asignada para investigar este enigmático caso junto al oficial Quique Zárate (Pol López). Juntos se embarcarán en una carrera a contrarreloj por descubrir la identidad de esta misteriosa mujer y los secretos ocultos en su memoria.

Basada en una novela de Rosa Montero, escrita junto al autor francés Olivier Truc, llega este nuevo thriller de Netflix con Candela Peña dando vida a una detective que debe descubrir la identidad de una mujer, interpretada por Ana Rujas, que ha perdido la memoria por completo. "Me muero de ganas de ver cómo ese equipo formidable ha plasmado todo ese suspense en el film", comentó Montero para Netflix. Junto a Manolo Solo y Kira Miró, Gabe Ibáñez se encarga de dirigir la película con un guion escrito por Lara Sendim, responsable de la adaptación de 'Los renglones torcidos de Dios' junto a Guillem Clua y Oriol Paulo.

Plataforma: Netflix

Turbulencia en la oficina

Sinopsis: Jackie, presidenta y directora ejecutiva de Air Cruz, dirige su empresa con mano dura, imponiendo una estricta normativa que prohíbe las relaciones entre empleados. Sin embargo, cuando un nuevo y atractivo abogado se incorpora a la compañía y comienza a trabajar para ella, esa norma se pondrá a prueba.

Jennifer López es una de esas superestrellas que conoce todo el mundo. Aunque en el apartado musical lleva tiempo sin conseguir un éxito como los del pasado, la artista polifacética sigue demostrando que también puede ser un reclamo en el mundo del cine. No solo acaba de estrenar el musical 'El beso de la mujer araña', sino que ahora tiene tiempo para otra película, en este caso en el mundo del streaming, en Netflix. 'Turbulencia en la oficina' es una clásica comedia al estilo JLO, que cuenta con Brett Goldstein (inolvidable Roy Kent en 'Ted Lasso') como compañero de viaje. Dirigidos por Ol Parker, responsable de 'Mamma Mía: Una y otra vez', estamos ante una de estas historias románticas que tan bien sabe hacer la cantante y actriz.

Y, por supuesto, ha habido rumores de que Jennifer López y Brett Goldstein tendrían una relación a raíz del rodaje. Algo que la actriz ha negado recientemente en el Today Show. "Nunca ha habido una vez que cuando me han visto con alguien o trabajando con alguien, no hayan tratado de emparejarme con él".

Plataforma: Netflix

México 86

Sinopsis: México nunca ha ganado un Mundial… pero alguien decidió que eso no era un problema. México 86 es la historia de Martín de la Torre, un tipo con hambre que encontró la forma de meterse hasta la cima y llevar el Mundial del ’86 a México como fuera, usando puro ingenio, audacia y cero escrúpulos. Porque si no se puede ganar en la cancha… siempre hay otras formas de jugar.

Diego Luna vuelve al terreno del streaming después de deslumbrar con el que es, probablemente, uno de los mejores proyectos de la historia de Star Wars: 'Andor'. Ahora le toca el turno a Netflix, en esta película en la que da vida a Martín de la Torre, y que sitúa la historia alrededor del mítico mundial de México en 1986. "Es un México que tengo muy grabado y vivo en mi memoria. Tenía apenas seis años cuando pasó el terremoto. Hablar de México 86 es hablar de mi infancia y de mi primer acercamiento al futbol. Una relación que empezó ahí y no ha terminado todavía", confesó el actor en una entrevista para EFE. Dirigida por Gabriel Ripstein, uno de los responsables de varios episodios de 'Narcos', confirmó que la historia estará basada en hechos reales, y que también abordará los cambios políticos que vivió el país durante la década de los 80.

Plataforma: Netflix

El asesinato de Rachel Nickell

Sinopsis: Una joven madre es asesinada a plena luz del día en Londres delante de su hijo pequeño. El documental examina este caso de asesinato que se prolongó varios años.

Todo ocurrió en Wimbledon Common, un parque al suroeste de Londres, en 1992. Una mujer es asesinada, recibiendo 49 puñaladas en el cuello y el torso y murió en el acto, y todo delante de su hijo pequeño de dos años. Lo curioso del caso es que el primer acusado fue absuelto años después, y con nuevas técnicas forenses, ya en los años 2000, se encontró al verdadero culpable: Robert Napper, un asesino convicto con esquizofrenia paranoide. Un caso que sacudió la sociedad inglesa durante la década de los 90.

El hijo, Alex Hanscombe, ha participado como consultor de la serie. "Tengo recuerdos de mis dos padres juntos, algunos recuerdos muy tempranos", contó en una sesión de preguntas y respuestas de Netflix. "Tuve la suerte de tener dos padres increíblemente cariñosos que se preocupaban profundamente por mí, que hacían todo lo posible por mí y estaban dispuestos a sufrir por mí. La sensación de amar y ser amado de vuelta, y la pureza de ese tipo de amor, es algo imposible de olvidar. No puedo explicar el deseo o la fuerza para seguir adelante y superar lo que nos pasó".

Plataforma: Netflix

Ahora me ves 3

Sinopsis: los Cuatro Jinetes salen de su retiro para realizar su misión más arriesgada: unir fuerzas con una nueva generación de magos para desenmascarar a Veronika Vanderberg, una heredera de diamantes y blanqueadora de dinero para criminales, perpetrando el asalto al legendario Diamante Corazón.

La popular franquicia de ilusionismo y misterio regresa con una tercera entrega que reúne de nuevo a Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco y Morgan Freeman como los Cuatro Jinetes, junto a una nueva generación de magos interpretados por Justice Smith y Ariana Greenblatt. Todos ellos deberán unirse para enfrentarse a una temible heredera de diamantes, encarnada por Rosamund Pike, en una misión que gira en torno al robo del legendario Diamante Corazón, la joya más valiosa jamás creada. Acción, misterio y espectaculares trucos de magia se combinan en el atraco más ambicioso y arriesgado de la saga.

"Hay un giro brillante y efectivo en la película. No quiero revelar nada, pero ocurre gracias a una gran actuación. El público se volvía loco en las pruebas, aunque yo necesité que el director me lo explicara", comentó Jesse Eissenberg en una entrevista para Entertainment Weekly.

Plataforma: Movistar Plus

Los Topuria

Sinopsis: La nueva docuserie, producida por Señor Mono, recorre el camino del bicampeón mundial de la UFC Ilia Topuria desde su primer combate por el cinturón del peso pluma hasta la actualidad, tras el anuncio de la UFC confirmando que encabezará el combate más importante de la historia del mayor evento de MMA del mundo el próximo 14 de junio en la Casa Blanca.

La producción, que se compone de tres episodios de 50 minutos cada uno, ofrece un acceso único al entorno más cercano al peleador hispano georgiano y descubre su cara más familiar, su relación con su equipo y sus amigos, y su vida más allá del octágono de la UFC. Ídolo para millones de seguidores de las MMA de todas las edades, géneros y nacionalidades, en menos de dos años, Ilia Topuria ha conquistado dos campeonatos mundiales de la UFC - el mayor evento de MMA del mundo - en dos divisiones distintas, algo al alcance de muy pocos. Pero ¿qué hay detrás del éxito de Ilia Topuria? ¿cuáles son las historias de sacrificio que no conocemos? ¿quiénes son y cómo viven las personas que le han acompañado en su camino a la cima mundial del deporte?

Plataforma: HBO MAX

Hoppers

Sinopsis: Los científicos han descubierto la tecnología para instalar la conciencia humana a animales robóticos hiperrealistas, lo que permite a las personas comunicarse con los animales como si fueran uno de ellos. Gracias a esta nueva tecnología, Mabel descubrirá misterios dentro del mundo animal que van mucho más allá de lo que jamás imaginó.

'Hoppers' es la última película de Pixar estrenada en cines, a falta de que llegue a cines este mes de junio 'Toy Story 5'. No respondió tan bien como se esperaba en taquilla, sobre todo porque no acaba de encontrar ese corazón como otras producciones del estudio. El humor es lo que mejor funciona en esta especie de 'Avatar' con castores, y el doblaje (tanto en español como en su original inglés) es de lo mejor de la película.

La producción de 'Hoppers' comenzó en el ya lejano 2020, por lo que es un título que ha sufrido unos cuantos retrasos a lo largo de su carrera pre-estreno en salas. "Hay una parte de mí que dice que sería la misma película de haberla empezado ahora, porque creo que muchas de las cosas que sentía hace seis años, que me impulsaron temáticamente a hacer la película que hicimos, todavía se sienten bastante relevantes hoy y siguen siendo algo prioritario, como nuestra conexión o la falta de coexistencia.

Plataforma: Disney Plus

Romper el círculo

Sinopsis: Lily Bloom (Blake Lively) es una mujer que se sobrepone a una infancia traumática para embarcarse en una nueva vida en Boston y perseguir su sueño de abrir su propio negocio. Un encuentro casual con el encantador neurocirujano Ryle Kincaid (Justin Baldoni) desata una intensa conexión entre ellos, pero al tiempo que ambos se enamoran profundamente, Lily comienza a ver en Ryle aspectos que le recuerdan la relación que tenían sus padres. Cuando el primer amor de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), repentinamente reaparece en su vida, su relación con Ryle da un vuelco, y Lily se da cuenta de que debe aprender a confiar en su propia fuerza para tomar una difícil elección para su futuro.

Uno de los grandes éxitos de 2024, sobre todo por estar basado en el bestseller de Colleen Hoover. Pero también por la polémica que acompañó al rodaje, entre la propia protagonista Blake Lively y el director Justin Baldoni. Ella denunció un comportamiento difícil por parte del realizador durante el rodaje. Él se defendió denunciándola. Y toda esa trama se ha mantenido hasta hoy con cruce de acusaciones y sutiles críticas tanto en entrevistas como incluso en 'Deadpool y Lobezno'.

Tanto la película como el libro fueron ampliamente criticados por cómo muestra el maltrato. De hecho, hasta se propuso un libro para colorear que tuvo que ser cancelado antes de su lanzamiento por razones obvias. Con solo 25 millones de presupuesto, recaudó más de 350 millones en la taquilla de todo el mundo. Y aunque los fans tampoco estuvieron tan entusiasmados con la adaptación, consiguió nuevos lectores. "Yo dije que no estaba en mi mejor momento. Les dije que estaba exhausto, que no me había dado el tiempo para recuperarme o ponerme mejor. Tuve un año intenso, pasé por mucho estrés emocional. Fue algo muy duro para mí y para mi familia", comentó el director Baldoni en el podcast Gent's Talk tras finalizar el rodaje de la película.

Plataforma: Movistar Plus