Crítica ‘Ted Lasso 3’: Un brillante regreso de la comedia estrella de la TV con un agridulce final

La ficción estrella de Apple TV Plus regresa por todo lo alto este 15 de marzo, ante los rumores de que la tercera será su última temporada.

Muchos fuimos los que descubrimos al bueno de Ted Lasso en 2020 y nos dio un rayo de esperanza durante la pandemia. Su optimismo y su continua sonrisa eran diferentes y contagiosas. ¿Cuántos pensaron que, al ser una serie sobre fútbol, sería una historia típica más? ¿Y cuántos se dieron cuenta de su error tras ver el primer episodio? Llegaba como una comedia base y acabó asentándose como la gran serie de comedia de los últimos años, arrasando en todos los premios y convirtiéndose en un icono popular. Ahora ‘Ted Lasso‘ llega con su temporada 3 con una sensación agridulce: es su temporada final.

Creada por Jason Sudeikis, que también la protagoniza, junto a Brett Goldstein, Brendan Hunt y Joe Kelly, ‘Ted Lasso’ es un happy place de manual. Ya no solo por su protagonista, sino por el gran catálogo de personajes que la conforman. Nos ayudan a sentir calor en el corazón, acabar los episodios con una sonrisa, y esta tercera temporada no baja el nivel. De hecho, lo sube porque amplia y abarca mucho más que las dos anteriores temporadas.

Sinopsis de la temporada 3 de ‘Ted Lasso’

La tercera temporada de la serie de Apple TV+ abordará cómo el recién ascendido AFC Richmond se enfrenta al ridículo, ya que las predicciones de los medios lo ubican en el último lugar de la Premier League. En este contexto, Nate (Nick Mohammed) es aclamado como el «niño prodigio», luego de dejar al equipo de Ted Lasso y unirse a Rupert (Anthony Head) para entrenar al West Ham United.

Con esta polémica salida, Roy Kent (Brett Goldstein) se convierte en entrenador asistente al lado de Beard (Brendan Hunt). A la par, Ted (Jason Sudeikis) debe lidiar con las presiones laborales y las de su vida personal. Las chicas, por su parte, afrontarán sus propios problemas. Rebecca (Hannah Waddingham) se enfocará en derrotar a Rupert; mientras que Keeley (Juno Temple) se esforzará en salir adelante como la jefa de sus propia agencia de relaciones públicas.

Tres frentes abiertos

Ya desde el comienzo de la temporada, podemos ver que la ficción está ante su trama más ambiciosa. Ya no solo vamos a estar en el campo del Richmond y sus despachos. Ahora también seguimos a Keeley en su nueva agencia de publicidad; y también a Nate, apodado como ‘El chico maravilla’, en el campo del West Ham, como su flamante nuevo entrenador. Este funcionará como villano de la temporada, junto con Rupert, dueño del club y exmarido de Rebecca.

El abrir tres frentes le insufla a la comedia un nuevo nivel de complejidad. Siguen presentes todos sus personajes, y su carisma sigue intacta. Sobre todo la de Roy Kent. Brett Goldstein ha nacido para interpretar ese papel. Sus dinámicas siguen funcionando. Y el humor, bien equilibrado con el drama y el sentimentalismo, está en la línea de las dos temporadas anteriores. Pero ya desde el principio, tenemos una sensación agridulce de final. Ya no solo porque se haya anunciado (debido a que Jason Sudeikis no quiere seguir), sino por muchas frases que dicen los personajes. Al comienzo del primer episodio, Ted deja claro que no entiende qué hace allí todavía, si esperaba que fuera un viaje corto.

Y quizá eso es lo que esperaba todo el mundo cuando se estrenó ‘Ted Lasso’ y nadie esperaba que, no solo se convirtiera en un fenómeno global, sino que llegara a su temporada 3 con la crítica y el público en los bolsillos. Y encima siendo de una plataforma minoritaria como es Apple TV Plus.

¿Se ha rendido Ted Lasso?

Pero hay algo que también sobrevuela el principio de esta nueva temporada: la decepción y el cansancio. No por parte de la audiencia, sino por parte del propio Ted. La traición de Nate le duele, aunque no quiera expresarlo en alto. Ya sabemos que Ted siempre busca darle la vuelta a todo y buscarle el lado positivo. Pero hay veces que, por mucho que queramos, no se puede ser siempre el hombre más sonriente del mundo.

Su segundo entrenador, Bert, lo sabe. Lo nota. Pero se lo calla. Espera a que su mejor amigo tenga la necesidad de hablar, y entonces ahí estará para él. Así que esta temporada 3 de ‘Ted Lasso’ sigue incidiendo en el tema que centró toda la temporada anterior: la salud mental y la importancia de hablar las cosas. Sí, habrá otros dramas a lo largo de los episodios, y nos atrevemos a aventurar que habrá enfrentamiento entre Nate y Ted (y no solo en los banquillos). Pero todos tienen que empezar a vivir esa ‘nueva vida’. Rebecca, por ejemplo, ha perdido a su gran apoyo y amiga Keeley, ya que esta ha abandonado el club. Sí, siguen viéndose pero… ¿Y si ya no es lo mismo?

Roy Kent, por otra parte, tiene que medirse como segundo entrenador a las tácticas de Nate que, hasta hace nada, trabajaba técnicamente para él siendo el ayudante del club. Y Ted, que ha disfrutado de su hijo durante 6 semanas, tiene que volver a su vida solitaria en la que, lo único que le queda, es la familia que ha creado con el Richmond. Incluso Nate se encuentra ante una nueva vida totalmente opuesta a la que había llevado toda su vida… y peligrosamente se está convirtiendo en el bully que tanto odiaba cuando era él del que abusaban.

No hay mejor reparto

Y es que si algo hace bien la serie de ‘Ted Lasso’ es precisamente haber elegido un reparto a la altura de las circunstancias. Porque ya no puedes imaginarte a otros actores que no sean el propio Jason Sudeikis, Juno Temple, Brett Goldstein o Hannah Waddingham. Siempre nominados a los grandes premios, y muchas veces llevándose el gato al agua, totalmente merecido. Se nota que disfrutan de sus personajes, y que tienen bastante libertad para crearlos. Eso traspasa la pantalla y hace cómplice al espectador. Ya los vemos como parte de nuestra familia. Queremos que sean nuestros amigos.

Otro punto a favor de esta temporada, es la duración, que pasa de 30 minutos a 45 minutos por capítulo. Aunque no sabemos si aguantará bien el ritmo durante los episodios que quedan. ¿Mantendrá el tipo o se volverá todo más lento y tedioso? No lo creemos. La temporada ha empezado con ganas, con todo ya muy establecido, y abriendo tramas que van a ir estallando de un momento a otro. Así que sí, la temporada 3 de ‘Ted Lasso’ vuelve en forma de victoria.