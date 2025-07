La vida actual de Juan Díaz con 49 años, el actor de 'Aquí no hay quien viva' que era hijo de Andrés Guerra y La Hierbas

'Aquí no hay quien viva' es una de las series más influyentes de la historia de la televisión en nuestro país. Eso es así. No hay discusión. A la vista está que, con el paso de estos años, se ha convertido en una auténtica serie de culto. Ni siquiera las 15 temporadas de 'La que se avecina' han conseguido borrar el recuerdo de Emilio, Belén, Paloma Cuesta o La Pija. Sus audiencias eran millonarias, liderando lo más visto del día cada vez que estrenaba episodio. Y su inclusión en plataformas como Netflix le han dado una nueva vida, acercándola a nuevas generaciones que siguen viéndose reflejadas en muchos de los personajes.

Los guiones tan ágiles y atemporales siguen haciéndonos reír, los memes siguen recorriendo Internet ("Un break para un coffee") y sus frases siguen usándose. Una de las más famosas en su momento, obviamente, fue "Un poquito de por favor". Y personajes como La Chunga, La Pija o La Hierbas son historia viva de nuestra televisión. La Hierbas, a la que daba vida Isabel Ordaz, no estuvo desde el principio en la serie, pero su llegada revolucionó Desengaño 21.

Isabel, que así se llamaba su personaje, llegó con su marido Andrés Guerra, y sus hijos Pablo y Alex. El primero interpretado por Elio González y el segundo por Juan Díaz, durante 42 episodios en las temporadas 2 y 3. Pero su personaje fue perdiendo peso y el actor decidió abandonar la serie. "Para mí, uno de los líderes, tanto emocional como un referente que buscabas, era José Luis Gil (Juan Cuesta), era un actor antidivo. Era la persona más cercana que te puedas encontrar y era un currante", dijo en el podcast 'Casi lista y Casi guapa'.

También tuvo buenas palabras para Mariví Bilbao, que interpretaba a Marisa. "Tenía mucho carisma y era como esta madera, dura, y lo más grande que hay. Hasta el final, fumando, comiendo, sonriendo y tan feliz. Como ella y como José Luis Gil, aparecen y son únicos". Pero no era el primer trabajo reconocido de Juan Díaz. El actor ya había destacado con su papel en 'A las once en casa', la serie de TVE protagonizada por Ana Obregón, Antonio Resines y Carmen Maura. En ella dio vida a Luis durante 32 episodios. "Recuerdo con mucho cariño 'A las once en casa', con Resines, Maura y Obregón. Trabajar con ellos fue un gustazo", contó para A2Voces.

Y antes de la serie de TVE, trabajó en teatro o con algunos personajes episódicos en series como 'Hermanos de leche'. "Comencé con diecisiete años, con mi primer contrato en la obra de teatro 'Caricias' en el Centro de Nuevas Tendencias, lo que ahora es el teatro Valle Inclán, con Guillermo Heras. Compartí cartel con Toni Canal y Alicia Woods, actores con muchas tablas".

Tras el final de 'Aquí no hay quien viva'

En 2008 apareció en 'Sin tetas no hay paraíso' y posteriormente en series como 'Punta Escarlata', 'Los misterios de Laura', 'El final del camino', 'La caza. Monteperdido', 'Conquistadores: Adventvm', 'Servir y proteger' o en 'Amar en tiempos revueltos', donde interpretó a Julio Segura durante cerca de 200 episodios. "Disfruté mucho la época en 'Amar en tiempos revueltos' y el tiempo que estuve en 'Servir y proteger'. Me gusta mucho trabajar para series. Levantarme pronto e ir al plató a rodar me encanta", afirmó en A2Voces.

También participó en varias temporadas de 'Cuéntame cómo pasó', en el papel de Samuel, un compañero de trabajo del hijo mayor de los Alcántara. Recientemente también participó en la serie 'Bellas Artes' en Movistar Plus+. Pero también ha destacado en multitud de montajes teatrales, destacando 'Shopping and fucking' dirigido por Nancho Novo, 'El graduado' de Andrés Lima o 'Esperando a Godot' de Antonio Simón. Su último trabajo ha sido en la función 'Coriolano' estrenada en el Festival de Teatro Clásico de Mérida.

El actor Juan Díaz de 'Aquí no hay quien viva' acompañó a su mujer, la actriz Claudia Ferranti, en 'MasterChef 11'.

En el terreno personal, Juan Díaz mantiene una relación con Claudia Ferranti, actriz italiana. Se conocieron gracias al teatro, cuando ambos protagonizaron la obra 'El vértigo del dragón', un montaje dirigido por Alessandra Mortelliti en el que Claudia actuó y primero tradujo el texto, y él compartió escenario con ella. La pareja lleva varios años junta (casi ocho), y tienen dos hijos en común, llamados Candela y Leo. Claudia fue además concursante de 'MasterChef 11' y confesó públicamente durante el programa que Juan es "su único amor". Él la acompañó al plató en varias ocasiones, dándole un apoyo continuo.