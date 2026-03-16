La actriz Lidia San José (43) cuenta lo que pasaba con Ana Obregón en los rodajes: "Yo no me atrevía a decir nada"

Lidia San José ha sido una de las últimas invitadas de Henar Álvarez en 'Al cielo con ella' antes de dar el salto a La 1 con su esperada entrevista a Shakira. Y durante su paso por el espacio de entrevistas de RTVE, la actriz no ha dudado en rememorar sus años trabajando junto a Ana Obregón, desvelando lo que la televisiva hacía antes de cada rodaje.

La veterana actriz rememoró sus primeros pasos en la pequeña pantalla, y cuando Henar Álvarez le preguntó por cuál de sus madres ficticias se quedaba, la intérprete sorprendió al decantarse por la que más polémicas ha firmado en los últimos años. "Sé todo lo que ha salido, pero independientemente de eso…", comenzaba puntualizando la invitada tras elegir a Ana Obregón.

Lidia San José rememora su experiencia con Ana Obregón en 'A las once en casa': "Me cuidó y me protegió cuando era muy jovencita"

Cabe recordar que Ana Obregón interpretaba a la madrastra de Lidia San José en la serie de TVE 'A las once en casa', mientras que Carmen Maura interpretaba el papel de su madre. "La persona que he conocido, cómo me ha tratado en un rodaje, cómo me cuidó y cómo me protegió en un momento en el que yo era muy jovencita… tenía 14 años. Estaba rodeada de adultos", ha continuado explicado la actriz.

Desvelamos el secreto que Javier Ambrossi no quería contar sobre Lidia San José y su papel en la mítica serie “Paquita Salas”. Ya nos barruntábamos nosotras lo que aconteció en Otero…#alcieloconella📢



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"Si había una frase que no estaba bien estructurada yo no me atrevía a decir nada. Entonces me preguntaba cómo lo quería decir y ella decía que era cosa suya y que quería cambiarme la frase. Es un detalle tan bonito hacia alguien que está empezando en la profesión…", ha asegurado la invitada de este domingo, recordando cómo Ana Obregón le ayudó en sus primeras tomas de contacto con la industria.

Así, Lidia San José no ha dudado en deshacerse en elogios con la que fue su compañera, que en los últimos años ha sido el blanco de todas las críticas por diversas polémicas. "Y mil cosas más. Una vez le dije que qué pantalones tan bonitos y me compró unos iguales. Mi experiencia personal con Ana es buena", ha sentenciado la invitada de Henar Álvarez, reiterando su excelente recuerdo de la presentadora.