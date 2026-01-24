Ana Obregón causa el bochorno de muchos por cómo ha reaccionado al archivo de la denuncia contra Julio Iglesias

Ana Obregón la ha vuelto a liar. Su férrea defensa a Julio Iglesias ha provocado una oleada de indignación en las redes sociales. Este viernes, 23 de enero, se ha conocido que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido archivar la denuncia contra el cantante por presuntos abusos sexuales a dos extrabajadoras por falta de competencia.
Esto ha servido a Ana Obregón para publicar un extenso post en redes sociales volviendo a defender a su amigo y criticando a quienes ponían en duda su inocencia. Algo que ya hizo en 'Y ahora Sonsoles' y '¡De viernes!', donde recibió infinidad de críticas en redes sociales por sus declaraciones. "Querido Julio", empieza escribiendo la bióloga a modo de carta en su perfil de Instagram: "La verdad es el arma de la gente honesta. Con la mentira atacan los cobardes y con la traición los miserables".
Acto seguido, arremete contra el gobierno de Pedro Sánchez y los periodistas y medios de comunicación que han defendido a las denunciantes: "El gobierno de España estudió retirarte la Medalla de las Bellas Artes. Te han intentado quemar en la hoguera algunos medios de comunicación, periodistas. Han dañado tu honor con una maldad inconmensurable. Te han condenado sin un juicio".
Ana Obregón ataca al Gobierno y a los medios de comunicación
"Hasta que una mañana nos despertamos con los mensajes de WhatsApp de cariño, respeto y amor de las supuestas víctimas de agresión sexual que te denunciaron, no solo mientras trabajaban en tu casa, sino años después. Mensajes que desmotan los tres años de investigación que tardaron en crear una película de terror", prosigue Ana Obregón, haciendo referencia a los tres años de investigación que han llevado a cabo ElDiario.es y Univisión, antes de hacer públicas las denuncias de estas dos mujeres a Julio Iglesias.
Por si esto fuera poco, también ataca duramente a una de las denunciantes, sacando a la luz su supuesto trabajo en OnlyFans: "Más tarde salió a la luz la página erótica a la que pertenecía una de las supuestas víctimas. También que la ONG que respalda a tus dos ex trabajadoras está vinculada a grandes inversores de izquierda. Ahora solo espero que todos te pidan perdón y que vayas a por todas".
"El daño ya está hecho. Lo siento por tus hijos y tu maravillosa mujer. He sido testigo de cómo has dedicado tu vida al trabajo, llevando a lo más alto el nombre de España a todo el mundo. Que miedo da vivir en España. Que miedo da hasta viajar en España. Que miedo da todo. La verdad te ha hecho libre mi querido Julio", sentencia Ana Obregón, sacando a colación también el trágico accidente ferroviario en Córdoba.
Ana Obregón, linchada en redes por su férrea defensa a Julio Iglesias
Inmediatamente el post se inundó de comentarios. La inmensa mayoría, cargando contra la actriz y presentadora, a la que recuerdan que si la denuncia se ha archivado es porque no le corresponde a la justicia española, dado que Julio Iglesias no vive en nuestro país y, además, los hechos ocurrieron en el extranjero. También los usuarios de X han mostrado su indignación con las palabras de la bióloga, a la que han recordado su defensa de Epstein y Alessandro Lequio.
"Ay Anita, no sé a quién te crees que le vendes la moto… que poquita credibilidad tienes, tú y tu Julio"; "Lequio, Epstein, Julio Iglesias… está claro que tipo de hombres buscas"; "Mira que te admiraba y te apoyaba Anita, pero en este tema, me has decepcionado y mucho. No es propio de ti"; "Miedo el que das tú, creando un mundo a tu antojo con mentalidad de la época del colonialismo". Estos son solo algunos de los miles de mensajes que se pueden leer en la publicación de Ana Oregón en Instagram.
