Ana Obregón causa el bochorno de muchos por cómo ha reaccionado al archivo de la denuncia contra Julio Iglesias

Ana Obregón la ha vuelto a liar. Su férrea defensa a Julio Iglesias ha provocado una oleada de indignación en las redes sociales. Este viernes, 23 de enero, se ha conocido que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido archivar la denuncia contra el cantante por presuntos abusos sexuales a dos extrabajadoras por falta de competencia.

Esto ha servido a Ana Obregón para publicar un extenso post en redes sociales volviendo a defender a su amigo y criticando a quienes ponían en duda su inocencia. Algo que ya hizo en 'Y ahora Sonsoles' y '¡De viernes!', donde recibió infinidad de críticas en redes sociales por sus declaraciones. "Querido Julio", empieza escribiendo la bióloga a modo de carta en su perfil de Instagram: "La verdad es el arma de la gente honesta. Con la mentira atacan los cobardes y con la traición los miserables".

Acto seguido, arremete contra el gobierno de Pedro Sánchez y los periodistas y medios de comunicación que han defendido a las denunciantes: "El gobierno de España estudió retirarte la Medalla de las Bellas Artes. Te han intentado quemar en la hoguera algunos medios de comunicación, periodistas. Han dañado tu honor con una maldad inconmensurable. Te han condenado sin un juicio".

Ana Obregón ataca al Gobierno y a los medios de comunicación

"Hasta que una mañana nos despertamos con los mensajes de WhatsApp de cariño, respeto y amor de las supuestas víctimas de agresión sexual que te denunciaron, no solo mientras trabajaban en tu casa, sino años después. Mensajes que desmotan los tres años de investigación que tardaron en crear una película de terror", prosigue Ana Obregón, haciendo referencia a los tres años de investigación que han llevado a cabo ElDiario.es y Univisión, antes de hacer públicas las denuncias de estas dos mujeres a Julio Iglesias.

Por si esto fuera poco, también ataca duramente a una de las denunciantes, sacando a la luz su supuesto trabajo en OnlyFans: "Más tarde salió a la luz la página erótica a la que pertenecía una de las supuestas víctimas. También que la ONG que respalda a tus dos ex trabajadoras está vinculada a grandes inversores de izquierda. Ahora solo espero que todos te pidan perdón y que vayas a por todas".

"El daño ya está hecho. Lo siento por tus hijos y tu maravillosa mujer. He sido testigo de cómo has dedicado tu vida al trabajo, llevando a lo más alto el nombre de España a todo el mundo. Que miedo da vivir en España. Que miedo da hasta viajar en España. Que miedo da todo. La verdad te ha hecho libre mi querido Julio", sentencia Ana Obregón, sacando a colación también el trágico accidente ferroviario en Córdoba.

Ana Obregón, linchada en redes por su férrea defensa a Julio Iglesias

Inmediatamente el post se inundó de comentarios. La inmensa mayoría, cargando contra la actriz y presentadora, a la que recuerdan que si la denuncia se ha archivado es porque no le corresponde a la justicia española, dado que Julio Iglesias no vive en nuestro país y, además, los hechos ocurrieron en el extranjero. También los usuarios de X han mostrado su indignación con las palabras de la bióloga, a la que han recordado su defensa de Epstein y Alessandro Lequio.

"Ay Anita, no sé a quién te crees que le vendes la moto… que poquita credibilidad tienes, tú y tu Julio"; "Lequio, Epstein, Julio Iglesias… está claro que tipo de hombres buscas"; "Mira que te admiraba y te apoyaba Anita, pero en este tema, me has decepcionado y mucho. No es propio de ti"; "Miedo el que das tú, creando un mundo a tu antojo con mentalidad de la época del colonialismo". Estos son solo algunos de los miles de mensajes que se pueden leer en la publicación de Ana Oregón en Instagram.

📲 El bochornoso post de Ana Obregón tras conocerse que se archiva la denuncia contra Julio Iglesias por falta de jurisdicción pic.twitter.com/OefPKBtgcu — Alba Medina (@albammmedina) January 23, 2026

La manipulación y la ignorancia no tiene límites... https://t.co/RiliRSuw3d — Anna Gurguí (@ANNAGURGUI) January 24, 2026

Si te da miedo lárgate Anita..no se te echara en falta https://t.co/mZOCMiHcX8 — Ana COTILLAS ANTE TODO 🏳️‍🌈🏳️‍🌈 (@Neskas77) January 24, 2026

creo que con los personajes públicos se debería hacer una especie de jubilación en cuanto ya se ve que no están en sus cabales físicos y psicológicos como es el caso de Ana Obregón https://t.co/OR3A5o1EKZ — ☂️ (@oleemequivocao) January 23, 2026

¿Esta mujer no entiende que está mejor callada sobre ciertos temas, que no le beneficia en absoluto hablar? Lo primero, la canción viene muy a huevo sí, porque la vida por desgracia sigue igual y los que tienen poder siguen sin ser tocados. Y dos, si tan mal está España, https://t.co/GnHUSKduMH — Lady Saavedra 🌪️💚🍜 (@jelly_dreams0) January 23, 2026

Pero si lo han archivado porque no se han producido en España, no porque sean falsos. Lo desubicada y t0nta que es esta tía??🤡 https://t.co/tRM21TaoOz — Albert 💫 (@albertcmmm) January 23, 2026

es la amiga de jeffrey epstein… me sorprende poco https://t.co/kAgAXgO7Tz — Little Bastard (@kokeackles) January 23, 2026

¿Por qué tenemos que considerar siquiera un segundo las opiniones de una señora relacionada con Epstein y que ha mostrado su estado mental cada vez que habla de su hija nieta? Su opinión no tiene ningún valor ni credibilidad. https://t.co/McaRv74XxU — Piruleta de menta (@Piruletadementa) January 23, 2026

nadie al volante en la cabeza de ana obregon https://t.co/jZNEKDvYWP — txamø (@chamonoexiste) January 24, 2026

Y esta pava si tanto miedo tiene viviendo en España que se pire a Italia ya verá la sorpresa que se lleva en cómo tratan a los niños de vientre de alquiler allí que suficiente bien se porta España con gente así https://t.co/qzh5pizVhG — Martude (@Martude06) January 23, 2026

si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono https://t.co/8Jb08fjh2j — miguel ✨ (@_migueelglez) January 24, 2026

Qué vergüenza de señora https://t.co/nLdmr3SI2U — Laura ✴︎ (@laurazzalez) January 23, 2026

es que no sé en qué momento seguimos dándole bombo a Ana Obregón...con el historial que tiene https://t.co/GxVe1NSm5Z — e.m.i. (@emirrollo) January 24, 2026