Sonsoles Ónega no se reprime y llama "pelota" a Paloma García-Pelayo tras lo que hace con la directora del programa

Si hay algo que ha demostrado Sonsoles Ónega desde su llegada a Antena 3 es que no le tiene miedo a nada ni a nadie. De hecho, son muchas las ocasiones en las que se ha enfrentado a los directores de 'Y ahora Sonsoles'. Y algo parecido ha sucedido este miércoles después de que la directora amenazara con marcharse al ver que solo Paloma García-Pelayo le hacía caso.

En 'Y ahora Sonsoles' abordaban la guerra abierta entre Carmen Lomana y Bertín Osborne cuando la situación se descontrolaba con todos queriendo hablar. "Callaros por favor", se escuchaba decir a gritos a la directora de 'Y ahora Sonsoles' mientras las colaboradoras y la presentadora seguían con la tertulia.

"Cortázar que tenemos que avanzar", le pedía Sonsoles Ónega a su compañera mientras Pilar Vidal, Susana Uribarri y Carmen Lomana seguían debatiendo entre ellas sin haber escuchado como la directora del programa les pedía silencio para poder seguir con la escaleta.

"No sé que están hablando pero yo le estoy diciendo a Carmen que...", aseveraba Susana Uribarri. "Creo que que te calles, es lo que están diciendo, que te calles un poco", le espetaba Paloma García-Pelayo a su compañera al ver que no hacía caso a las órdenes de la dirección.

Mientras que Pilar Vidal aseveraba que "la directora va a dimitir". "Ahh que la directora se nos va", reaccionaba Susana Uribarri. "Está diciendo que la única que está haciendo caso es Paloma García-Pelayo", advertía Sonsoles Ónega. "Imagínate", decían con sorna tanto Pilar Vidal como la presentadora.

"Imagina no, que es una realidad. Yo estoy calladita", se defendía Paloma García-Pelayo. "Siempre tiene que haber una pelota", bromeaba Sonsoles Ónega. "Venga que luego me riñen a mí, aunque parezca que os riñen a vosotras, solo me riñen a mí y me dejan sin mi cruasán de la publi", terminaba diciendo Sonsoles.