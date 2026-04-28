Sonsoles Ónega no puede seguir en Antena 3 ante lo que no se esperaba ver, y pide ir a publicidad

Este martes, Sonsoles Ónega ha tenido que cambiar de puesto en 'Y ahora Sonsoles'. La presentadora dejaba por un rato de hacer las preguntas para responderlas pues se convertía en la entrevistada por parte de sus colaboradores con motivo de la publicación de su última novela, 'Llevará tu nombre'.

Lo que no se esperaba la periodista era la sorpresa que le tenía preparada su equipo. Y es que Carlos García López se había desplazado a Mosteiro, la aldea gallega en la que se crió durante los veranos y allí hablaba con Maruja, una prima hermana de su padre Fernando Ónega.

Nada más ver el vídeo, Sonsoles Ónega era incapaz de contener la emoción y se llevaba varias veces las manos a los ojos para tratar de limpiarse las lágrimas. "Sonsoles estamos muy orgullosos de ti y de toda tu familia, te queremos. Un beso muy grande", le decían algunos familiares. "Ay. Esto no lo sabía ehhh", reaccionaba Sonsoles casi sin poder articular palabra mirando a la directora del programa. "Se me ha corrido todo", aseveraba la presentadora al ver que se le había corrido el rímel con las lágrimas mientras intentaba recomponerse.

"Sonsoles, evidentemente a todos la infancia es algo que nos marca y cuando pasan los años y los ves te vienen a la cabeza tantísimas cosas. Dicen que la infancia es lo que nos marca a las personas y la personalidad. Tú aparte de una infancia muy bonita, tu encima eras la hija de Fernando Ónega, que era una celebridad, y esas cosas en la infancia no sé cómo se gestionan y cómo te marcó en esos años de colegio, si te marcó para bien o has tenido ese síndrome de otros hijos de famosos de no haber tenido un padre conocido", trataba de saber Beatriz Cortázar.

Sonsoles Ónega, incapaz de contener las lágrimas

Sonsoles Ónega rompe a llorar en 'Y ahora Sonsoles'

Tras ver imágenes de Fernando Ónega y recordarle, Sonsoles Ónega volvía a venirse abajo. "Bueno, yo tenía un padre periodista sin más, no era un padre famoso", respondía antes de romper a llorar de nuevo. "Ay pobre", se escuchaba decir a Nacho Gay. "Es todo muy reciente todavía y todos los que hemos perdido a un padre o a un ser querido te entendemos y es un día emocionante para ti y para todos los que te acompañamos", aseguraba Lorena Vázquez.

"Es que Carlos ha elegido muy bien a los protagonistas porque efectivamente Maruja es la prima de mi madre, Mari Carmen, la panadera y Avelino, nuestro vecino de enfrente que es el que cuida la casa de mi abuela. Y son los que quedan, no quedan muchos y te da pena porque empiezas a situarte en la primera línea y no sabes si serás capaz de trasladar a tus hijos ese amor por la tierra, por la raíz, por lo esencial que al final es lo que importa", confesaba Sonsoles Ónega.

Tras ello, Pepa Romero avanzaba que tenían otro vídeo. "¿Pero de llorar también?", preguntaba la presentadora antes de ver un resumen de la relación que tenían Sonsoles y su padre Fernando Ónega. Y como preveía, volvía a romper a llorar. "Uff. ¿No hay un anuncio o algo?", pedía para poder recomponerse. "No hay anuncios", sentenciaba Pepa Romero.