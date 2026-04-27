Los 8 estrenos más potentes que ver en Netflix este mes de mayo: del spin-off de 'Berlín' a la adaptación de 'Mi querida señorita'

Mayo ya está aquí, y plataformas de streaming como Netflix ya están calentando motores para el verano. Series y películas frescas, originales y con ganas de generar conversación. Algunas de ellas ya son viejas conocidas, como la segunda temporada de la danesa 'El caso Hartung', o un nuevo spin-off de Berlín, uno de los personajes de 'La casa de papel'. Pero es que también regresa el fenómeno literario 'Asesinato para principiantes' y nuestro tenista más internacional, Rafa Nadal, con un documental extensivo sobre su carrera.

También hay hueco para películas como la esperada adaptación del clásico del cine español 'Mi querida señorita', que fue nominada al Oscar en los años 70. Ahora llega bajo el manto de producción de los Javis. O también la nueva propuesta de comedia ácida firmada por Sacha Baron-Cohen. Y eso por seleccionar solo algunas de todas las que llegan estos 31 días.

Estrenos de series

El caso Hartung (Temporada 2)

Sinopsis: Sigue una investigación de brutales asesinatos conectados con hechos del pasado, que vuelven para remover el presente. En una atmósfera de suspense cada vez más opresiva, aparecen nuevas claves inquietantes.

Uno de los grandes éxitos de los últimos años en Netflix ha sido esta serie danesa de género, con ese toque de nordic noir que tanto nos gusta al público. No había confirmación oficial de su segunda temporada hasta ahora, y encima nos llega más pronto de lo que esperábamos, con la detective Naia Thulin y el investigador Mark Hess volviendo una vez más para, suponemos, investigar nuevos casos. Porque la primera temporada cerraba la trama. Así que, ¿qué encontraremos en estos nuevos episodios?

Fecha de estreno: 7 de mayo

Berlín y la dama del armiño

Sinopsis: Berlín y su banda se reúnen para robar el célebre cuadro de Leonardo Da Vinci en un escenario único: Sevilla.

'La casa de papel' es, sin duda, una de las grandes series de Netflix, y de la historia reciente de España. Era cuestión de tiempo que la estela siguiera un poco más tras el final, ¿verdad? Pero ninguno supusimos que sería el personaje de Berlín, al que da vida Pedro Alonso, el que tendría un spin-off . Además, con buena acogida tanto de la crítica como del público. Ahora, con su banda regresando en este nuevo caso (Michelle Jenner, Tristán Ulloa...), se plantean algo más grande que la anterior vez: robar un cuadro de Leonardo Da Vinci. Ahí es nada. La nueva entrega de la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato cuenta con las incorporaciones de Inma Cuesta en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, y José Luis García-Pérez y Marta Nieto como el Duque y la Duquesa de Málaga.

Fecha de estreno: 15 de mayo

The Boroughs: Jubilación rebelde

Sinopsis: En un apacible complejo residencial para jubilados, un peculiar grupo de héroes se convierte en la última línea de defensa contra una amenaza que viene de otro mundo dispuesta a arrebatarles justo lo que no tienen: tiempo.

Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard y Bill Pullman son los cuatro protagonistas de esta especie de 'Stranger Things' mezclada con 'Cocoon', el clásico de los 80 de Ron Howard. Netflix quiere buscar nuevo público, y mezclar a cuatro actores míticos del cine en una especie de historia de ciencia-ficción y terror... ¿por qué no? Recordemos que Geena Davis era la gran protagonista de 'La mosca', y Bill Pullman ya se enfrentó a aliens en 'Independance Day', así que todos parecen sumarse a la fiesta. Y ojo, que los que están detrás de esta producción no son otros que los hermanos Duffer. Sí, sí, los mismos creadores de la mencionada 'Stranger Things'. Todo parece estar en orden, ¿verdad? Todo parece indicar una buena dosis de sci-fi adulto con aires ochenteros.

Fecha de estreno: 21 de mayo

Asesinato para principiantes (Temporada 2)

Sinopsis: Pip intenta mantenerse al margen de nuevas investigaciones y recomponer los daños colaterales del pasado. Sin embargo, cuando Jamie, hermano de Connor, desaparece en vísperas del juicio contra Max Hastings, la protagonista se verá arrastrada de nuevo a una carrera contra reloj.

Pip, a la que da vida Emma Myers (sí, la misma de 'Miércoles'), regresa en esta nueva temporada de uno de los éxitos literarios más importantes de los últimos años en el terreno juvenil: la saga 'Asesinato para principiantes', creada por Holly Jackson. Esta segunda temporada adaptará el segundo de los libros, 'Desaparición para expertos', y promete seguir en la misma línea que los episodios que vimos en 2024 en Netflix. "Estoy más que emocionada de que podamos continuar con la historia de Pip y, esta vez, estoy escribiendo en la serie. Le debemos todo a los dedicados fans, ¡y no puedo esperar a reunirme con mi familia!", contó la autora en un comunicado de la plataforma para anunciar la renovación de la serie. Aunque no fue un boom instantáneo, los fans de los libros abrazaron esta nueva adaptación.

Fecha de estreno: 22 de mayo

Rafa

Sinopsis: Detrás de los títulos, los récords y las victorias, hay una historia que nunca se había contado así. La serie ofrece imágenes de archivo inéditas y un acceso exclusivo al campeón, a su familia y a su círculo más cercano durante su último año en el circuito ATP en 2024. A lo largo de cuatro episodios, la serie construye un retrato íntimo y profundamente humano de una de las mayores leyendas del deporte.

'Rafa' recorre la extraordinaria trayectoria de Rafael Nadal con una ambición cinematográfica, combinando testimonios de quienes mejor lo conocen, dentro y fuera de la pista, con momentos inéditos que revelan lo que hay detrás de la leyenda. Desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en 2024, la docuserie no solo muestra la evolución de un campeón, sino también el desgaste físico y emocional que ha marcado su camino, enfrentándose una y otra vez a su rival más constante: su propio cuerpo. Una historia que va más allá del tenis para adentrarse en la vida, la historia y el legado, de un icono irrepetible.

La docuserie cuenta con la participación de algunas de las figuras más relevantes del tenis mundial, como Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, así como con el testimonio de su equipo, familia y entorno cercano, ofreciendo una mirada completa y sin precedentes sobre la figura de Nadal, su huella en el deporte y su impacto más allá de la competición.

Fecha de estreno: 29 de mayo

Estrenos de películas

Mi querida señorita

Sinopsis: Adela, solitaria hija única de una familia conservadora, pasa sus días entre la tienda de antigüedades familiar y las clases de catequesis que imparte, marcada por la protección de su madre y el silencio sobre su intersexualidad, que desconoce pero condiciona su vida. Una inesperada y hermosa amistad con un sacerdote recién llegado, el regreso de un gran amigo de su infancia y la irrupción de una mujer, Isabel, provocan una reacción en cadena que lleva a Adela a un viaje en busca de sí misma, de Pamplona a Madrid, donde la identidad necesitará del amor y la ayuda de los demás para revelarse...

Uno de los grandes proyectos (y más interesantes) de Netflix en lo que va de año. Porque tiene un enorme equipo de grandes nombres detrás: la producción de Los Javis, la dirección de Fernando González Molina, el guion de Alana S. Portero... y un reparto encabezado por Paco León, Manu Ríos, Anna Castillo, Nagore Aranburu o la debutante Elisabeth Martínez. La película adapta la cinta homónima que dirigiera Jamie de Armiñán en 1972, con Jose Luis López Vázquez y Julieta Serrano, y que consiguió su nominación a los Oscar.

"Me preguntan mucho si para mí era importante que este personaje lo interpretase una actriz intersex y yo recuerdo que al principio del rodaje pensaba que no lo tenía claro si es importante que fuese una actriz intersex o una no binaria… hay algunas cosas ahí que se solapan. Cuando me pongo en plan divulgativo, yo siempre explico que, simplificando mucho, hay tres puntos clave: está el bebé al que consideran intersex porque cogen una regla y miden si se pasa o no llega a tal número de milímetros, está quien se entera en la adolescencia, como yo, en la que por ejemplo te empiezas a preguntar cosas si ves que no te baja la regla, pero también hay mucha gente que lo descubre porque de repente, siendo una señora de 70 años, le comunican que tiene un cáncer de testículos", comentó Elisabeth Martínez en una entrevista para Vanity Fair.

Fecha de estreno: 1 de mayo

Criaturas luminosas

Sinopsis: A través de los insólitos vínculos que se forjan durante los turnos nocturnos en un acuario local, Tova, una mujer viuda, descubre algo que le cambiará la vida y que puede devolverle la alegría y la capacidad de asombrarse.

Basada en la aclamada novela de Shelby Van Pelt, esta nueva comedia de Netflix podría recordarnos a 'La forma del agua', la película ganadora del Oscar de Guillermo del Toro. Después de dirigir con éxito otra adaptación como fue la de 'La chica salvaje', Olivia Newman cuenta con Sally Field y Lewis Pullman para llevar a buen puerto esta historia sobre una mujer enamorada de... de un pulpo. Sí, como lo leéis. Y ese pulpo, además, tiene la voz de Alfred Molina. No sabemos aún si llevará la adaptación todas las aristas de la novela, que incluso convierte al pulpo en una suerte de detective. Pero ahí estaremos sentados para verlo. Sobre todo porque hay que disfrutar de cada película que haga Sally Field.

Fecha de estreno: 8 de mayo

Las damas primero

Sinopsis: Un machista se despierta en un mundo alternativo matriarcal, donde la dinámica de poder de la sociedad se invierte.

Thea Sharrock, directora de la muy reivindicable 'Pequeñas cartas indiscretas', dirige en esta ocasión al siempre polémico Sacha Baron-Cohen junto a Rosamund Pike en una especie de alegoría contra el machismo, casi en el nivel de 'Machos Alfa', pero con un toque de fantasía e incluso ciencia-ficción. Se trata del remake de la francesa 'No soy un hombre fácil', que se estrenó el pasado 2018. Y ya sabemos lo mucho que le gusta a Hollywood hacer remakes de historias en vez de crear las suyas propias. En la línea quizá de 'En qué piensan las mujeres', Cohen se enfrentará a un mundo en el las mujeres están en el poder y, con total seguridad, le harán darse cuenta de cómo ser una mejor persona.

Fecha de estreno: 22 de mayo

Más estrenos mensuales