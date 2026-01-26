Paco León se planta ante Broncano por un delicado asunto en 'La Revuelta': "Por ahí no me vas a pillar"

A pocos días de que 'Aída y vuelta' llegue finalmente a las salas de cine, su elenco ha acudido casi al completo a 'La Revuelta' para desvelar todos los detalles del film dirigido por Paco León. Así, David Broncano ha recibido a Eduardo Casanova, Miren Ibarguren, Carmen Machi, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Suescun de la Rosa, Pepa Rus y Paco León firmando la entrevista más multitudinaria de la historia del formato.

"Nunca en el programa ha pasado lo de hoy, en muchas temporadas", comenzaba advirtiendo el conductor de 'La Revuelta' mucho antes de los invitados comenzasen a llenar el escenario hasta su capacidad máxima. "¿Pero cuántos habéis venido?", ha preguntado el humorista a mitad de la introducción, confuso por la cantidad de gente que continuaba descendiendo por el tobogán o atravesando la puerta de entrada.

Y nada más arrancar la entrevista, Paco León no ha dudado en sincerarse sobre la lluvia de críticas que ha enfrentado desde que se desveló la naturaleza del proyecto. "Los haters son fans en un mal día, y hay mucha gente que quiere mucho a la serie y ha dicho 'ay pero qué habéis hecho, le habéis dado la vuelta a la cámara'...", ha comenzado señalando antes de explicar por qué la premisa del film decepcionó a muchos de los seguidores de la serie.

Paco León se sincera sobre las críticas de 'Aída y vuelta' antes de su estreno: "Hay mucha gente que no quería ver mierda de nosotros"

"La película va sobre el rodaje de un capítulo de 'Aída', de qué hubiese pasado si hubiese seguido. Entonces hay mucha gente que no quería ver mierda de nosotros, quería ver a los personajes", ha lamentado el director ante David Broncano. "Pero los personajes los van a ver, porque van a ver cómo nosotros hacemos los personajes. La película, aunque era complicado todo este giro, ha salido muy bonita", ha reconocido entre aplausos mientras sus compañeros le felicitaban.

"Era arriesgado, era difícil pero la película te ríes, piensas y te emocionas, qué más quieres", ha insistido Paco León. "Yo he llorado mucho", reconocía Carmen Machi sentada a su lado. "Es muy emocionante que 'Aída' termine en el cine, que una serie tan mítica pase por las salas de cine es súper emocionante, yo espero que llenemos las salas y que suba muchísimo el consumo de cine, porque vamos a hacer entre todos que esto aporte al cine mucho", añadía la actriz despertando aplausos.

Os pensáis que las madres son tontas cuando les decís que estáis regular porque os ha sentado mal la pizza, sí. #LaRevuelta pic.twitter.com/FFhEMG1eAi — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 26, 2026

La anécdota de 'Aída' que provoca el pánico entre sus protagonistas: "¿Podemos contar esto?"

Pero el primer momento de tensión de la noche no ha llegado hasta que el conductor de 'La Revuelta' ha obligado a confesar a sus invitados alguna que otra ocasión en la que se han visto obligados a mentir. "¿Podemos contar esto?", preguntaba entonces Eduardo Casanova algo serio mirando a Paco León, dudando de si contaba con su aprobación para desvelar lo que ocurrió hace años en una de sus fiestas de cumpleaños. "Apareció una tarta hecha con césped y Marisol Ayuso comió de esa tarta", comenzaba explicando entre risas.

"Yo comí también pero yo no sabía nada, me bajé porque había gente que se estaba encontrando mal a dejar a alguien en un taxi. Yo de repente entré a casa de Paco con mucha angustia, me enteré de que la tarta estaba hecha con mucho amor", continuó rememorando antes de que el presentador le preguntase por su edad en ese momento. "Era joven pero mayor de edad", ha aclarado entonces el actor bajo la atenta mirada de Paco León, más tenso de lo habitual. "Por ahí no me vas a pillar", le terminaba advirtiendo el director a Broncano.

"Paco se asustó al verme y le dije a mi madre que me había tomado una cerveza y un ibuprofeno", ha desvelado finalmente Eduardo Casanova provocando las risas entre sus compañeros. "Eso no se puede hacer", lamentaba el director de 'Aída y vuelta', reprendiendo a su compañero por mentir a su madre. A su vez, el que solía interpretar a Fidel en la ficción de Telecinco ha aprovechado para pronunciarse sobre lo sucedido durante su última visita a 'La Revuelta'.

"Yo más polémica no voy a generar, que luego hay que traer a una doctora y movidas", ha advertido Eduardo Casanova en cierto punto de la noche, recordando la controversia tras sus declaraciones en el espacio de La 1 sobre el VIH. "Se arregló, que bien. Además ahora lo sabe todo el mundo, se arregló, que hablé yo a Jara para que viniera", ha señalado el actor recordando la visita posterior de una doctora al programa para explicar sus palabras.