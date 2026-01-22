Paco León y Carmen Machi sorprenden en 'El Hormiguero' con su anuncio sobre un nuevo capítulo de 'Aída'

Este miércoles, 21 de enero, Pablo Motos ha recibido en 'El Hormiguero' a Paco León y Carmen Machi, director y protagonista de 'Aída y Vuelta', la película de la serie 'Aída' que llegará a lo cines el próximo 30 de enero. Lo que empezó siendo un spin-off de '7 vidas', se acabó convirtiendo en una de las series más exitosas y de mayor duración de Telecinco.

Ahora, 12 años después de su final, el elenco se ha vuelto a reunir para hacer 'Aída y vuelta'. Se trata de un proyecto dirigido y escrito por Paco León, quien en la comedia dio vida al mítico Luisma, y que contará con gran parte del elenco original. Como no podía ser de otra forma, Carmen Machi volverá a ponerse en la piel de Aída. Durante su visita a 'El Hormiguero', la actriz explicó que la idea de hacer una película sobre la serie fue suya.

"Esto viene de una reunión de todos. Teníamos ganas de juntarnos y dije de hacer una película, se rieron. Me encontré a ejecutivos de Mediaset que conocíamos y les salió el euro en los ojos. No se lo podían creer. Puse la condición de que tenía que dirigirla Paco", asegura la intérprete, dando paso a su compañero para que diera más detalles del proyecto que llegará el 30 de enero a los cines.

Según explicó Paco León, "la película cuenta cómo hubiera sido la serie durado cuatro años más. En 2018, todo cambia, con el Me Too, empezamos a tomar conciencia de los límites del humor. Carmen ha vuelto a la serie y de repente es el último capítulo, los últimos cinco días de la serie. Eso no pasó, pero podía haber pasado si se hubiera continuado la serie".

Paco León desvela la existencia de un capítulo inédito de 'Aída'

Aunque las críticas tras la publicación del primer tráiler fueron de todo tipo. Por un lado, están los que aplauden el regreso del elenco de la serie, pero por otro los que reconocen que esperaban una continuación episódica, y no un análisis metalingüístico. Para todos ellos Paco León tiene preparada una sorpresa, como así desveló en exclusiva en el programa de Pablo Motos: "Tenemos una primicia que dar. A toda España me voy a dirigir porque esto está muy peleado. Hay mucha gente que está decepcionada porque esta película no es un capítulo como tal, sino que es la parte de atrás mezclada con el concepto".

"Cuenta cómo se graba un capítulo de 'Aída'. Lo tenemos y lo vamos a regalar. Para la gente que vea la película, habrá un código QR. Puedes echarle una foto y verlo en tu casa cuando te dé la gana. Si alguien se quedaba con la espinita lo van a ver", explicó el actor y director. Tras lo cual, Carmen Machi reflexionó sobre su papel y el paso del tiempo: "Es una serie que empieza con un personaje que es de otra serie, tiene mucho recorrido y de pronto va a ir a las salas de los cines, puede tener candidatura a los Goya".

Además, la actriz recuerda que ella se fue antes de la serie se acabara: "Me fui antes que ellos de la serie, en 2008. Veo la serie como algo lejano y lo que recuerdo es algo muy bueno. Adoro esa mujer y todo lo que le rodea. Soy capaz de homenajearla sin tener que llorar, pero entiendo que ellos tenían una cercanía porque no la dejaron hace tanto tiempo. Yo empecé en 1999 haciendo el personaje en '7 vidas'".