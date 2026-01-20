Confirmado por Atresmedia: 'El Hormiguero', obligado a cambiar su lista de invitados tras cancelar su emisión

Tras desaparecer de la programación de Antena 3 este lunes con motivo de la emisión de un especial informativo sobre el trágico accidente ferroviario en Adamuz, 'El Hormiguero' regresa este martes con un plantel de invitados que ha sufrido modificaciones. Así, el espacio de Pablo Motos arrancará su semana con un invitado distinto al que tenían programado originalmente para la noche del martes.

Tal y como anunció el espacio de Antena 3 el pasado jueves, Óscar Casas y Ana Mena eran el dúo encargado de abrir la semana de entrevistas el lunes 19 con motivo de la promoción de su película 'Ídolos', que llegará a los cines este viernes 23 de enero. Sin embargo, con el parón de este lunes, el futuro de su visita era incierto hasta que el propio espacio ha desvelado su lista de invitados actualizada.

Lista final de invitados de 'El Hormiguero' desde el martes 20 al jueves 22 de enero en Antena 3

La pareja de artistas será la que pase por el plató de 'El Hormiguero' este martes finalmente en lugar de Antonio Orozco como estaba planeado. El intérprete tenía planeado visitar a Pablo Motos y las hormigas para promocionar su nueva gira de conciertos, pero su entrevista ha quedado finalmente en el cajón tras el reajuste de este lunes. Sin embargo, tal y como ha podido confirmar El Televisero con fuentes de Atresmedia, lejos de cancelar su visita, el espacio de Antena 3 la ha aplazado.

Nos visitan @oscar_casas_ y @AnaMenaMusic para presentarnos ‘Ídolos’, la nueva película que ambos protagonizan y que se estrena en cines el 23 de enero #MenaCasasEH pic.twitter.com/X21D2AZssX — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 20, 2026

Sin fecha aún definitiva para su parada en el programa de las hormigas, Antonio Orozco será uno de los próximos rostros en desfilar por el espacio de entrevistas líder del access prime time. Por lo que no sería extraño que el nombre del cantante aparezca de nuevo en el plantel de invitados de la próxima semana. Aunque todo depende de la agenda del artista y los planes del espacio producido por 7yAcción.

El resto de la semana, 'El Hormiguero' mantiene su lista de invitados original. El miércoles llega el turno de Carmen Machi y Paco León, que visitarán a Pablo Motos justo antes del esperado estreno de 'Aída y vuelta' en cines. Y el jueves, el streamer Xocas será el encargado de cerrar la semana de entrevistas visitando por primera vez el programa de las hormigas para repasar su carrera en el mundo del streaming.

Martes 20 - Ana Mena y Óscar Casas

Este martes, 'El Hormiguero' dará el pistoletazo de salida a la semana recibiendo a la pareja del momento. Óscar Casas y Ana Mena visitarán por primera vez juntos a Pablo Motos para presentar la nueva película que protagonizan juntos: ´'Ídolos', que llegará a los cines el próximo 23 de enero. El film se centra en el competitivo entorno del mundial de motociclismo.

Miércoles 21 - Carmen Machi y Paco León

El miércoles, Carmen Machi y Paco León acudirán a 'El Hormiguero' para celebrar el estreno de 'Aída y vuelta', la película que sirve de continuación de la querida serie de Telecinco y que se centra alrededor de la grabación de uno de los episodios, exponiendo qué hubiese ocurrido si la ficción hubiese continuado temporada tras temporada hasta la actualidad.

Jueves 22 - Xocas

Y para cerrar la semana, Pablo Motos se adentrará en el mundo del streaming con la visita de uno de los creadores de contenido más populares del momento, la de Joaquín Domínguez Portela, conocido popularmente como Xokas. Con casi diez millones de seguidores en todos sus canales, su contenido abarca desde gameplays hasta viajes o retos.