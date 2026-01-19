Jordi Évole y Julia Otero desvelan que no son invitados en 'El Hormiguero' y el veto de 'La Roca' por Juan del Val

Jordi Évole acudió el pasado sábado a 'Julia en la Onda', el programa que conduce Julia Otero los sábados y domingos en Onda Cero para promocionar el estreno de la séptima temporada de 'Lo de Évole'. Y durante la conversación, el catalán se manifestó sobre la guerra abierta que tiene con Juan del Val y terminó destapando un "veto" de 'La Roca' y de 'El Hormiguero'.

Así, Julia Otero aprovechó la visita de Jordi Évole para preguntarle por las palabras que le había dedicado Juan del Val después de haberle hecho una crítica a su victoria en el Premio Planeta. "¿Cómo recibiste el cariñito de Juan del Val cuando dijo que eras uno de esos presentadores con un chandal impostado que presumen con lo de ser de barrio pero que son ventajistas en busca de aplauso fácil?", le cuestionaba la periodista.

"Yo en un artículo de La Vanguardia puse una frase la semana que Donald Trump había conseguido de aquella manera la paz en Gaza, María Corina Machado el Nóbel de la Paz y Juan del Val el Planeta. Y yo puse eso en cadena con sarcasmo, era una mención nada personal, era una cuestión política e ideológica", empezaba recordando Évole.

Tras ello, Juan del Val se puso en contacto con Jordi Évole para aclarar lo sucedido. "Él me dijo que teníamos que quedar y vernos si venía por Madrid. Y quedamos así y al cabo de dos meses aparece esto", expresaba el presentador. "Yo encantado de quedar, no entiendo muy bien el nivel de ataque personal porque que se metan con tu indumentaria y esa competición por si eres de barrio o no....", confesaba Évole.

Después, Jordi Évole mostraba su felicidad porque Atresmedia sea un grupo variado y le traten "fenomenalmente bien". "Me dejan decorar mi rincón de las 21.30los domingos como yo quiero. Y agradezco mucho el esfuerzo que hace Atresmedia cada vez que empezamos temporada", proseguía diciendo poniendo en valor que este año hayan hecho el preestreno en un cine de Sevilla.

El veto de 'El Hormiguero' a Jordi Évole y Julia Otero

"He ido a casi todos los programas. He estado en 'Al rojo vivo', en 'Espejo Público, en 'Sonsoles' y en 'Más vale tarde'. Curiosamente mañana yo no voy a 'La Roca' y siempre he ido tanto el día del estreno como casi todos los domingos. Me ha llamado la atención porque seguro que el programa lo dirige Nuria muy bien, pero no sé hasta que punto ha influenciado el cabreo que pueda tener Juan del Val conmigo para que no vaya a 'La Roca', que no pasa nada", revelaba el presentador de 'Lo de Évole'.

"Creo que hay veces que detectas que pasan cosas. Yo abogo porque cada programa lleve a quién quiera, pero me extraña que después de todos estos años yendo a 'La Roca' justo este año en el que Juan del Val se ha enfadado conmigo no voy al programa", apostillaba.

Era entonces cuando tanto Jordi Évole como Julia Otero destapaban que ambos tampoco han vuelto a ser invitados a 'El Hormiguero'. "También hace tres años que no voy a 'El Hormiguero' y también lo entiendo", comentaba el catalán. "¿Tres años? Yo te gano, yo hace cuatro. No voy desde principios de 2022 que hice la entrevista tras salir del cáncer", apostillaba la locutora.

"Yo abogo porque los programas tengan libertad de llevar a quién quieran pero ostia cuando estás en un grupo mediático y ves que a ese programa van series de Netflix, Movistar Plus+, en Disney+, que me parece muy bien que haya esa apertura de miras, pero que no veas a compañeros que estrenamos programas, bueno si van compañeros, pero no todos", sentenciaba Jordi Évole asegurando que lo decía todo sin rencor. "Lo digo porque la gente no es tonta y es mejor ser transparente. Creo que es mejor decirlo ahora y no rajar cuando te vas de un grupo aunque ahora haya algún directivo que se estará cagando en mi primero y en ti la segunda", concluía.