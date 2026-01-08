Juan del Val, sin pelos en la lengua, se dirige contra Jordi Évole tras su dardo al Premio Planeta y le califica así

El Premio Planeta 2025 concedido a Juan del Val sigue dando mucho que hablar tres meses después de la entrega. El escritor obtuvo el galardón por su novela 'Vera, una historia de amor', la cual ha recibido numerosas críticas. Por eso muchos no entienden que el grupo Planeta decidiera otorgar el prestigioso premio, dotado de un millón de euros, al marido de Nuria Roca.

Uno de los más críticos con Juan del Val fue Jordi Évole. El pasado mes de noviembre, el comunicador catalán dedicaba su artículo de opinión en 'La Vanguardia' a reflexionar sobre el galardón al colaborador de Atresmedia. "Tiremos la toalla. Rindámonos a la evidencia: Trump es lo mejor que le ha pasado a la humanidad desde la invención del fuego. Y ahora dice que se pone con Ucrania. Igual luego se encapricha del Sabadell y le monta otra opa", ironizaba el presentador de 'Lo de Évole'.

Sin imaginarse por un momento que el presidente norteamericano acabaría invadiendo Venezuela y deteniendo a Nicolás Maduro, Jordi Évole continuaba su artículo asegurando que "si se lo propone, Trump encuentra unos médicos negacionistas que acaban con el virus FIFA. O que, cansado de que no le den el Nobel de la Paz, pide el Balón de Oro. O el Planeta. La semana del triunfo de Trump, de María Corina Machado, de Juan del Val. El mundo que soñamos ya está aquí", sentenció.

Ahora, dos meses después de este artículo, el escritor ha contestado al dardo lanzado por el periodista y compañero del mismo grupo de comunicación. Este miércoles, 7 de enero, el colaborador de 'La Roca' y 'El Hormiguero' ha escrito un extenso post en Instagram dedicado a los "políticos revoltosillos" que se han mostrado críticos con él, así como a los "escritores frustrados" que se han mostrado contarios al Premio Planeta a su novela.

Juan del Val contesta públicamente a Jordi Évole: "Ventajistas en busca del aplauso fácil"

"'Vera, una historia de amor' ha cumplido dos meses. Con una sonrisa instalada en mi cara, que soy incapaz de contener, creo que es el momento de escribir este post de agradecimiento a algunas personas que han contribuido enormemente al éxito de Vera", comienza escribiendo Juan del Val, antes de "reivindicar la libertad de todos los que me pusisteis en el punto de mira y decidisteis disparar".

Acto seguido, se dirige a todos ellos: "Yo sé que no tenéis nada en mi contra, estoy seguro de que vuestros comentarios y artículos obedecen a una causa muy noble", que, según él, es "defender la esencia de la buena literatura". La literatura "de verdad, no de esas noveluchas que se compran las señoras ignorantes". El marido de Nuria Roca, no duda en cargar contra todos ellos: "Desde vuestra indudable superioridad intelectual, os honra el empeño de iluminar a los lectores incautos y marcarles el camino hacia los libros auténticos de pensamiento elevado y reflexiones profundas".

Sin mencionarle, el escritor se refiere a Jordi Évole: "No dudéis en daros por aludidos porque, efectivamente, sois vosotros. Presentadores con un chándal impostado con 'Lo de…' (haciendo alusión a su programa 'Lo de Évole') de ser de Barrio, pero solo son ventajistas en busca del aplauso fácil. Humoristas que llevan más de 30 años intentando triunfar y continúan siendo irrelevantes".

El escritor tiene para todos los que han criticado su novela

A continuación, Juan del Val también tiene unas palabras para los "políticos revoltosillos que se quedan a vivir en la capital del estado opresor o cerca de la playa de la Concha… de su novia". A los "escritores frustrados que quisieron trascender, pero acabaron de críticos agresivos y sin gracia. Profesores de filosofía amargados que se vienen arriba con tuits de malote y acaban lloriqueando a la primera respuesta".

Y va más allá, dirigiéndose muy duramente a las "libreras ofendiditas, feministas de pose con columnas de periódico mal pagadas, opinadores condescendientes, sobadillas con su podcast aleccionador, tuiteros lectores de Proust con faltas de ortografía". Y concluye su post de Instagram con una demoledora advertencia a todos ellos: "Gracias a todos. Seguid ladrando, pero tened cuidado porque la bilis desde el estómago os puede quemar la garganta", sentencia Juan del Val.