'Cachitos' se corona como nunca en sus rótulos de Nochevieja en TVE con dardos a Ana Rosa o el Planeta a Juan del Val

Con permiso del vestido de Cristina Pedroche y de las Campanadas que nos dejaron Chenoa y Estopa en TVE; los grandes protagonistas de la Nochevieja volvieron a ser los rótulos de 'Nochevieja a Cachitos', el especial de 'Cachitos de hierro y cromo' que emitió La 2 tras las uvas como ya es habitual.

Antes de ofrecer 'La casa de la música' en simulcast, La 2 emitió otro especial de 'Cachitos' dedicado a la música que sonó en los 2000 con 'Love The Twenties'. Actuaciones icónicas llenaron un programa en el que Ángel Carmona tuvo que luchar al estilo Matrix para destruir el Efecto Collins y devolver la música en directo a la televisión.

Hits brillantes y pegadizos volvieron a sonar en un mismo plató para obligar a los espectadores a cerrar el año dejándose el alma entera en no parar de bailar y cantar. Tras las uvas, tres horas de archivo acompañadas de míticos rótulos para empezar 2026 con humor.

Tras las Campanadas, La 2 celebró la Nochevieja con un nuevo arsenal de actuaciones y rótulos que tuvieron para todos tanto en política como en el ámbito televisivo. Un arduo trabajo muy aplaudido cada año y en el que los máximos responsables son dos de sus guionistas, Alejandro Alcaraz y Pablo González-Batista ('Todo es mentira').

Como decimos, pese a que siempre se le tacha de ser 'rojos' en 'Cachitos' no tuvieron reparo en repartir a diestro y siniestro. En el PSOE fueron muchos los que recibieron dardos. Desde Felipe González hasta el propio Pedro Sánchez o Margarita Robles así como para la trama del caso Koldo o el fallo de las pulseras telemáticas. "Al de lunares se le va a atragantar la cal... igual que a Felipe González" o "El viaje en coche más arriesgado desde el del Peugeot de las primarias de Pedro Sánchez" fueron algunos de los que se pudieron leer en este sentido.

Este año los guionistas están más desatados que nunca 😅 #CachitosNochevieja pic.twitter.com/NK98m7EDFn — Maika ☕ (@maika_rguez) January 1, 2026

Un año más, otro de los grandes protagonistas de las afiladas manos de los guionistas de 'Cachitos' fue Carlos Mazón y su gestión de la DANA. "Este bolero de Antonio Machín ha tenido más versiones que la sobremesa en El Ventorro" fue uno de los más célebres.

Recuerdo a la Dana de Valencia y de los valencianos.

Sobrio y sereno.#CachitosNochevieja. pic.twitter.com/Rw7HLz6WUw — Silverio (@silmase) January 1, 2026

Tampoco se libró este año Juanma Moreno y la gestión de los cribados del cáncer en Andalucía con varias pullas a lo largo del programa. Aunque sin duda fueron Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso los que se llevaron la palma por parte del PP ironizando con el momento del "ANO-TOP" del líder del PP e ironizando sobre la situación de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ni tampoco el rey emérito se libró de recibir.

El último rotulo de Cachitos para acabar por todo lo alto:



"ANOTOP AT ... perdón..."



*hasta el año que viene...#CachitosNochevieja pic.twitter.com/lJb3hQSZzG — HATEUNICORNS🏴🐌🏴‍☠️ (@Hateunicorns2) January 1, 2026

#CachitosNochevieja



También hay para Miguel Ángel Rodríguez y la pareja de Ayuso... 😉 pic.twitter.com/fisOYCTnAb — Domingo 🔻 (@izualdomingo) January 1, 2026

#CachitosNochevieja

Muy bien traído y con las Azúcar Moreno para completar el círculo 😂 pic.twitter.com/PpWy4oI9tF — Marijou (@Marijou_Castro) January 1, 2026

El rótulo de 'Cachitos' sobre Eurovisión que más está dando que hablar

Pero si hay un rótulo que se está compartiendo y que ha sido muy aplaudido es el que le dedicó 'Cachitos' a la situación de Eurovisión después de la decisión de RTVE de no participar en la próxima edición por la connivencia de la UER con Israel en pleno genocidio de Gaza. "No queremos Europe's living a Celebration' mientras Gaza's living a genocidio", era el mensaje que se pudo leer durante el programa.

Los dardos a Ana Rosa, Pablo Motos, Juan del Val y La Oreja de Van Gogh

Este año en el ámbito televisivo, los guionistas de 'Cachitos' no tuvieron reparos en dedicar varios golpes a Ana Rosa o Pablo Motos. Uno de los más llamativos fue el dirigido a la presentadora de Telecinco por la crisis de audiencia que atraviesa la cadena. "Va de luto, igual que Ana Rosa viendo las audiencias de Silvia Intxaurrondo", se pudo leer.

Muy ingenioso fueron los dos dirigidos a 'El Hormiguero'. Uno sobre la poca gracia que tiene Pablo Motos para hacer Tik-Tok. Y otro para lo que hizo Nacho Cano en su visita al programa. "En El Hormiguero, Nacho pidió a los comandantes, tan elegantes como los de antes, que se lleven al gobierno por delantes", exponían.

#CachitosNochevieja



No podría faltar el rótulo para Nacho cano. 😉 pic.twitter.com/QqynlhxOEo — Domingo 🔻 (@izualdomingo) January 1, 2026

Y hablando de 'El Hormiguero', el que no podía faltar este año en la lista de víctimas de los rótulos del programa de La 2 era uno de sus colaboradores estrella. Así, los guionistas también se acordaron de la polémica por el Premio Planeta a Juan del Val. Así, usaron la canción de Javi Cantero de 'Y cuanto más acelero' para decir que "la letra no es muy profunda, pero fue popular. Suficientes argumentos para optar a un Premio Planeta".

Y como en 'Cachitos' no le tienen miedo a nada ni nadie también se acordaron de la propia TVE y uno de los grandes fracasos del año, 'La familia de la tele'. "Ana Belén va una burra rin, rin. ¡Qué derroche! ¡Cuánta locura! Literalmente las críticas a 'La familia de la tele'", escribían usando la canción 'Derroche' de Ana Belén. Y también hubo para Mariló Montero en su visita a 'La Revuelta' destacando que quería mambo o para Javier Ruiz.

Se repite

Se repite

Se repite

Se repite

Se repite

Se repite

Se repite

Se repite

Se repite #CachitosNochevieja pic.twitter.com/72owhkbNry — Silverio (@silmase) January 1, 2026

Y aprovechando que La Oreja de Van Gogh fue otro de los protagonistas de esta Nochevieja con el estreno de su nuevo single con Amaia Montero tras su regreso 18 años después en 'La casa de la música', 'Cachitos' también aprovechó para repartir al grupo donostiarra por lo que ha hecho con Leire Martínez. Otros que tampoco se libraron fueron Andy y Lucas tras su polémica separación.