Cambios en la mañana: Ana Rosa y Patricia Pardo hacen un parón y delegan sus puestos en Semana Santa

Ana Rosa Quintana y Patricia Pardo, las dos presentadoras que dominan la mañana de Telecinco con 'El programa de AR' y 'Vamos a ver' respectivamente, pausarán sus funciones por Semana Santa. Los matinales se mantendrán en la programación del canal de Mediaset, a excepción de Viernes Santo, pero sus conductoras titulares se tomarán un descanso y delegarán sus puestos.

Tal y como ha podido confirmar El Televisero, Ana Rosa, que se ha despedido este viernes, será sustituida por Jano Mecha, copresentador habitual del magacín y cara muy reconocible entre su público. El periodista asumirá las riendas del formato en sus distintas secciones del lunes 30 de marzo al jueves 2 de abril.

Por su parte, Patricia Pardo será relevada por Verónica Dulanto, que vuelve a la pantalla de Telecinco después de meses totalmente desaparecida según ha avanzado Yotele y ha verificado El Televisero. Supone además su regreso a 'Vamos a ver', donde estuvo al frente del club social desde septiembre 2024 a febrero de 2025; momento en el que pasó a la nueva y efímera versión de 'Tardear' con Frank Blanco. Su cancelación el pasado mes de septiembre para dejar paso a 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat le apartó de los focos.

Su conducción momentánea en 'Vamos a ver' sustituyendo a la comunicadora gallega será el preludio del estreno de 'Visto lo visto', un programa propio producido por Cuarzo ('Supervivientes', 'La Isla de las Tentaciones') que está concebido para la franja de sobremesa de Telecinco en fin de semana y que se lanzará previsiblemente tras Semana Santa.

En cuanto a Ana Terradillos, permanecerá al frente de 'La Mirada Crítica' de lunes a miércoles al contrario que sus homólogas. Ya el día de Jueves Santo cederá el testigo a José Luis Vidal, copresentador del formato informativo, según ha podido contrastar también este portal.