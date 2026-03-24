"¿Se imaginan ustedes apellidarse 'Polla', 'Pene', 'Pollón' o 'Chocho'? Bueno, pues hay gente que convive con ello cada día". Así ha introducido Patricia Pardo uno de los contenidos más destacados de 'Vamos a ver' en la entrega de este martes 24 de marzo.

El espacio que hace de puente entre 'El programa de Ana Rosa' y el concurso 'El Precio Justo' ha pretendido atraer la atención de la audiencia con un reportaje un tanto soez, relativo a los apellidos "más curiosos" de España según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Y, entre ellos, la pieza emitida en Telecinco ha puesto el foco en los que tienen una acepción carnal o genital. Con ayuda de una infografía con el mapa de España, la redactora encargada del tema ha informado de que 72 personas se apellidan "Pene" en las provincias de Huelva y Castellón.

Por otro lado, 28 tienen como apellido "Polla" en Barcelona y 41 hombres y mujeres llevan la palabra "Pollón" en Sevilla. "¿Y qué pasa con los chochos? Que no cunda el pánico, porque hay más que penes y pollas juntos", ha indicado la voz en off del vídeo.

En total, y según esta investigación de 'Vamos a ver', 226 españoles, todos ellos "repartidos por el Mediterráneo", se apellidan "Chocho". Concretamente en las provincias de Alicante, Murcia y Barcelona. Además, en la comunidad de Cataluña 181 personas se apellidan "Teta" y el apellido "Leche" "se derrama en Castellón con 122".

Para rematar el surrealista reportaje, el programa comandado por Patricia Pardo ha concluido con esta frase: "Si después de esto se han quedado con hambre, tranquilos porque en Valencia tenemos 'Pimiento' y 'Caldo'".