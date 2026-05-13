Patricia Pardo confronta a Alejandra Rubio al regresar a Telecinco dos meses después de su retirada: "Me hace daño"

Casi dos meses después de anunciar su retirada del mundo de la televisión, Alejandra Rubio ha reaparecido este miércoles en 'Vamos a ver' protagonizando una tensa conexión en directo con Patricia Pardo. Si bien la joven ha conectado con el espacio de Telecinco en el que solía colaborar para celebrar el estreno de su primera novela, no se ha librado de los dardos de la presentadora, que le ha reprochado "el rencor" que guarda al programa y sus antiguos compañeros.

Nada más arrancar la conexión en directo con el magacín, la hija de Terelu Campos no ha tardado en confesar sus nervios a la hora de "enfrentarse" a los medios durante la promoción de su libro. "Ya empezamos mal Alejandra, enfrentarte por qué... No tienes que enfrentarte, hay que sonreír. Que a veces no son fáciles las preguntas pero estamos aquí también para estar contigo, para apoyarte...", le ha espetado la conductora de 'Vamos a ver'.

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Los dardos Patricia Pardo a Alejandra Rubio durante su reencuentro en 'Vamos a ver': "A ver si limamos asperezas y nos guardas menos rencor"

Ha sido entonces cuando Patricia Pardo ha pedido explicaciones a su antigua colaboradora por sus recientes declaraciones en la revista Hola sobre su etapa en televisión. "Que lo ha pasado fatal, que todo ha sido un drama...", ha recalcado la comunicadora haciendo hincapié en que no daba crédito cuando ha leído la entrevista. "También he dicho cosas buenas pero solo digo que parecía que nada de lo que decía os servía. También echo mucho de menos a gente con la que he trabajado durante años como a vosotros...", ha señalado Alejandra Rubio.

"Creo que hay que leerse la entrevista entera", ha advertido la televisiva optando por enterrar la polémica, pero hacia el final de su conexión con el espacio de Telecinco, la presentadora no ha dudado en lanzar un último dardo a la hija de Terelu por su actitud. "A ver si limamos asperezas y nos guardas un poquito menos de rencor", ha señalado Pardo según la despedía. "Yo no tengo ningún rencor, estoy feliz", se ha limitado a contestar la recién estrenada autora antes de que los colaboradores se mojasen de lleno en la polémica.

Y es que, Luis Pliego no ha dudado en poner el foco en el buen trato que Alejandra recibió durante su etapa en 'Vamos a ver'. "En este programa habéis sido con ella pacientes, benévolos, incluso pelotas... ¡Que os he visto! Que encima solo tenga palabras feas para vosotros lo dice todo", ha sentenciado el colaborador mientras Patricia Pardo insistía en el respeto y el cariño con el que siempre se la ha tratado.

Pues se tenia que decir y se dijo eran todos unos pelotas con ella y así los trata la Patricia se le nota bien molesta peor le siguen haciendo la pelota diciendo que la esperan en el programa ,bien dicho Pliego son unos pelotas 👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/MeWzWEYYDu — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) May 13, 2026

"No voy a ser pelota pero yo he hablado con ella y sé cuando se sentía atacada. Los comentarios que le importaban no eran los de este sofá, eran los que se hacían fuera", ha advertido entonces Pepe del Real mientras Carmen Borrego trataba de restar importancia a las declaraciones de su sobrina. "Yo creo que no os guarda ningún rencor a los compañeros de este programa", ha asegurado la televisiva.

"La hemos protegido mucho y la hemos tratado muy bien, con mucho cariño y mucho respeto. Vamos a quitarnos ya este rollo de que Alejandra Rubio es pequeña", ha sentenciado entonces Patricia Pardo, pronunciándose de lleno sobre la actitud de la influencer. "¡Que no es pequeña! Es mayor de edad, tiene un hijo y otro en camino. Yo sí siento que he protegido a Alejandra y estoy de acuerdo con Luis en que, a veces hace comentarios con los que no estoy de acuerdo y me hacen daño", ha asegurado la presentadora.

"Y de verdad que le tengo cariño, ella igual piensa que no", añadía entonces la conductora de 'Vamos a ver' con gesto serio. "Cristina, yo te he visto darle los buenos días en este programa y ella no te ha contestado", ha señalado entonces Luis Pliego ofreciendo más ejemplos de las faltas de respeto de la joven. "Ya, pero yo todo se lo voy a perdonar porque le debo tanto cariño a su abuela. Y me dijo un día que cuidase de ella...", terminaba señalando Cristina Tárrega, que también vivió algún que otro desencuentro con la televisiva en plató.